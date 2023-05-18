Онлайн-кассы «Атол» 55Ф и «Атол» 22v2Ф вошли в реестр российской промышленной продукции

Онлайн-кассы «Атол» 55Ф и «Атол» 22 v2 Ф включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Оба устройства разработаны и производятся компанией «Атол» — одним из крупнейших поставщиков оборудования и ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Включение касс в реестр Минпромторга подтверждает их соответствие требованиям к отнесению промышленной продукции, произведенной на территории России в соответствии с постановлением Правительства 719 от 17.07.2015. Это дает потенциальным покупателям дополнительную уверенность в защите их прав от отказов в поставке запасных частей, ремонтопригодности оборудования, прогнозируемости поставок и повышает конкурентоспособность устройств на рынке. Кроме того, наличие кассы в реестре предоставляет возможность «Атол» и ее партнерам участвовать и получать приоритет в тендерах компаний с государственным участием, а также получить некоторые льготы и государственную поддержку.

Онлайн-касса «Атол» 55Ф - контрольно-кассовая техника, рекомендуемая для применения на предприятиях любых сфер деятельности и масштабов с средним потоком покупателей. Фискальный регистратор работает с узким чеком (58 мм) и позволяет дополнительно экономить за счет этого на чековой ленте.

Реестровая запись: № 5572\1\2022 от 03.05.2023

Онлайн-касса «Атол» 22 v 2Ф - усовершенствованная версия одной из самых популярных моделей ККТ на рынке, предназначенная для предприятий со средним и высоким потоком покупателей. Широкий, представительный чек шириной 80 мм, надежные комплектующие, возможность размещения в горизонтальном или вертикальном положении — наиболее востребованные в данном сегменте качества, которым отвечает продукт.

Реестровая запись: № 5572\2\2022 от 03.05.2023

Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Безопасная дистанционная работа с личного компьютера возможна Безопасность

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