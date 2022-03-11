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«1С:Мобильная касса» – теперь бесплатно в Google Play

Малый розничный бизнес в России сейчас переживает сложный период. Чтобы помочь предпринимателям, компания «1С» приняла решение сделать полнофункциональную версию популярного Android-приложения для кассиров и курьеров «1С:Мобильная касса» полностью бесплатной при ее установке из Google Play. Об этом CNews сообщили представители «».

Приложение «1С:Мобильная касса» может выполнять три основных функции:

• Для совсем небольшого бизнеса программа позволяет завести товары и цены прямо в мобильное устройство. Достаточно подключить совместимую онлайн-кассу – и можно начинать торговать.

• Для работы кассиров в магазинах покрупнее рекомендуется настроить бесплатный обмен данными между «1С:Мобильная касса» и учетным приложением «1С» – это может быть «1С:Касса», «1С:Розница», «1С:УНФ», «:УТ» и даже «1С:Бухгалтерия». Причем обмен поддерживают не только облачные или профессиональные, но также и самые дешевые базовые версии программ.

• Для работы курьеров достаточно установить на их смартфоны приложение «1С:Мобильная касса». Заказы будут передаваться из подключенной учетной программы «1С». Поддержана система быстрых платежей и прием оплаты бесконтактными банковскими картами прямо на смартфоне с NFC, а также удаленная печать чеков на кассовом аппарате в магазине через облачное приложение «1С:Касса».

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За пользование Android-приложением «1С:Мобильная касса» платить не нужно

Приложение обладает достаточным функционалом для работы в розничной торговле: продажа маркированных товаров и алкоголя (потребуется УТМ в локальной сети), работа с весовым товаром, отложенные чеки, ручные, накопительные и персональные скидки (при обмене с «1С:Кассой») и многое другое.

Компания «1С» желает российским предпринимателям с наименьшими потерями пережить сложный период и надеется, что функциональное, удобное и теперь бесплатное приложение "»С:Мобильная касса» поможет им в этом.

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