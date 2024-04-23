«Диасофт» поможет банкам рассчитать комиссию по Me2Me-переводам с учетом требований 482-ФЗ

Компания «Диасофт» поддержала требования Федерального закона №482-ФЗ и реализовала новую функцию «Расчет комиссии в рамках переводов Me2Me». Она контролирует лимиты по переводам по вкладам, переводам через Систему быстрых платежей (СБП), переводам по платежным картам, долгосрочным поручениям.

Новый функционал расширяет возможности продукта «Переводы СБП» в составе решения «Взаимодействие с СБП» (платформа Digital Q.Consumer), которое помогает создать процессинговую экосистему для подключения к Системе быстрых платежей (СБП).

1 мая 2024 г. вступает в силу Федеральный закон №482-ФЗ. Он вводит новое ограничение: банк не может взымать комиссию за операции по переводу денежных средств клиента самому себе, если в сумме они составили менее 30 млн руб. Данный лимит не распространяется на операции, осуществляемые при личном присутствии клиента банка или его представителя.

Для корректной работы функционала потребуются доработки в использующих его внешних системах (системе ДБО и внешних координаторах, обеспечивающих взаимодействие систем в рамках переводов СБП). Эти доработки выполняются кредитными организациями самостоятельно, совместно с поставщиками данных решений.