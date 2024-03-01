Разделы

ИТ в банках
|

ПСБ первым на рынке открыл счет юридическому лицу по биометрии

ПСБ первым в России дистанционно открыл расчетный счет юридическому лицу в рамках пилотного проекта Федеральной налоговой службы Российской Федерации по запуску бизнеса онлайн с использованием биометрических технологий.

Открыть бизнес за один день

Комплексный эксперимент позволяет физическому лицу с помощью сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», подав заявку на регистрацию бизнеса, получить также квалифицированную электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС России или к его доверенному лицу и открыть расчетный счет в банке. Полный цифровой путь открытия своего дела реализован с использованием возможностей государственной Единой биометрической системы.

Новый клиент ПСБ, согласно предложенному сценарию, за один день успешно зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, при этом все необходимые документы были сформированы автоматически в электронном виде после подачи заявления на регистрацию бизнеса, а открытие расчетного счета в этом процессе заняло несколько минут.

hunters-race-mybhn8kaaec-unsplash.jpg

Теперь открыть счет в банке можно по биометрии

Цифровые решения для идеального клиентского пути

«Мы видим высокий технологический потенциал в инновационных решениях для построения идеального клиентского пути и считаем, что комплексный подход по принципу "одного окна" с использованием биометрии значительно упрощает запуск своего дела и сокращает время на связанные с этим процедуры. А наши онлайн-сервисы, поддерживающие различные направления предпринимательской деятельности, обеспечивают "бесшовный" путь от подачи заявления на регистрацию бизнеса до приема платежей за свои товары и услуги», — сказал Иван Паткин, вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.

Основным требованием к физическим лицам, которые хотят принять участие в эксперименте и открыть бизнес дистанционно, является наличие подтвержденного профиля в Единой биометрической системе. Эксперимент по открытию бизнеса онлайн продлится до 1 марта 2025 года.

erid:2SDnjeMo7W8Рекламодатель: ПАО «Промсвязьбанк»ИНН/ОГРН: 7744000912/102773901914Сайт: https://www.psbank.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Мартынцев, «Норильский никель»: Целый ряд мер защиты от киберугроз неприменим в промышленности

В России заработал полноценный «убийца» GitHub с бесплатным аналогом Copilot. Доступ открыт всем

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта

Как управлять задачами всей команды из единого центра

Объявлены финалисты конкурса цифровых проектов с призовым фондом 5,5 млн рублей

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще