«Контур.бухгалтерия» и банк для бизнеса «Бланк» настроили обмен данными

Веб-сервис Контур.Бухгалтерия, входящий в экосистему продуктов для бизнеса «Контур», и новый банк для бизнеса «Бланк» настроили интеграцию. Это облегчит предприятиям малого и среднего бизнеса работу с банковской выпиской и платежными поручениями. Данные о движении денег по счетам автоматически передаются в бухгалтерию, а платежки импортируются в интернет-банк, где их нужно только подписать. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Интеграция систем экономит время клиентам «Контур.бухгалтерии» и «Бланка». Бухгалтерам больше не нужно запрашивать файлы банковской выписки у предпринимателей и передавать им платежки, а руководителям бизнеса не придется регулярно авторизовываться в интернет-банке, чтобы выгрузить сведения для бухгалтерии. Несколько раз в сутки учетный сервис связывается с интернет-банком: если появляются новые движения по счету, они автоматически передаются в учетную систему.

Павел Орловский, руководитель проекта «Контур.бухгалтерия»: «Сегодня автоматизация рутинных операций — необходимое рабочее требование для SaaS-систем. Мы провели интеграцию нашего учетного сервиса и интернет-банка Бланк с помощью современной безопасной схемы авторизации. Уверены, наши общие клиенты оценят удобство и скорость работы».

Дмитрий Салатов, сооснователь банка «Бланк»: «“Контур.бухгалтерия” — востребованный учетный сервис для малого и среднего бизнеса. Поэтому он стал одним из первых, с кем клиенты “Бланка” могут настроить интеграцию по интерфейсу Open API. Теперь не нужно вручную выгружать выписки и импортировать платежные поручения: после первой авторизации и связки аккаунтов все происходит автоматически».

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«Контур.бухгалтерия» — веб-сервис для малого и среднего бизнеса. Бухгалтеры и предприниматели ведут в нем налоговый и бухгалтерский учет, платят налоги и зарплату, сдают отчетность, обмениваются электронными документами. «Контур.бухгалтерия» уже интегрирована с 18 банками.

Банк «Бланк» — новый банк для бизнеса с гибкой настройкой тарифов и круглосуточной техподдержкой без роботов и нейросетей. Подключен к системе SWIFT. Бланк работает полностью в мобильном телефоне.

«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле Контура — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.