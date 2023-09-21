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«Ренессанс банк» запустил онлайн-бухгалтерию для предпринимателей

«Ренессанс банк» запустил онлайн-бухгалтерию для бизнеса, помогающую вести учет приходов и расходов денежных средств, заниматься кадровым делопроизводством, готовить и дистанционно сдавать налоговую отчетность.

Сервис разработан специально для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с сотрудниками и без сотрудников в штате, использующих самые распространенные системы налогообложения. Подключить услугу онлайн-бухгалтерии можно в интернет-банке за несколько минут.

Сервис онлайн-бухгалтерии и интернет-банк «Ренессанс банка» интегрированы между собой, поэтому клиенты могут в автоматическом режиме обмениваться выписками и платежными поручениями между этими системами. Так, при поступлении или списании денег с расчетного счета в банке операции отразятся в онлайн-бухгалтерии, а при формировании расходной операции в онлайн-бухгалтерии будет создано платежное поручение в интернет-банке.

В период сдачи налоговой отчетности сервис напомнит об этом, поможет подготовить без ошибок все необходимые документы и направит их в соответствующие государственные организации.

Для индивидуальных предпринимателей без сотрудников на упрощенной системе налогообложения или патенте сервис предоставляется бесплатно в течение 13 месяцев. Остальным клиентам банка доступны различные тарифные платны и скидки при подключении на срок от 3 месяцев и до года.

«Наш банк активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя экосистему для предпринимателей, которая включает в себя не только широкую линейку понятных финансовых продуктов, но и удобные нефинансовые сервисы. Онлайн-бухгалтерия входит в число ключевых сервисов для бизнеса, доступных нашим клиентам. Она решает одну из самых важных задач – сдачу отчетности», – отметил Анатолий Медведев, начальник управления малого и среднего бизнеса «Ренессанс банка».

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