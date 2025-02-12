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Индексная книга (каталог) CNews*
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Беленький Борис



12.02.2025 Объемы транзакций CarCraft превысили 100 млрд рублей 1
19.07.2024 Делобанк и Carcraft ускорили расчеты с частными продавцами автомобилей 1
19.07.2024 Делобанк и Carcraft ускорили расчеты с частными продавцами автомобилей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Беленький Борис и организации, системы, технологии, персоны:

CarCraft - КарКрафт 6 2
Синара Банк - ДелоБанк 35 2
Синара ГК - Sinara Group 101 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 494 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1229 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3885 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 372 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2717 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5046 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 669 1
Семенников Антон 6 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 1
Платёжное поручение - Payment order 224 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5145 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340346, в очереди разбора - 769025.
Создано именных указателей - 168512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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