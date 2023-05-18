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Банк «Дом.РФ» запустил сервис удаленного открытия расчетного счета

Банк «Дом.РФ» запустил сервис удаленного открытия расчетного счета за пределами регионов физического присутствия. Услуга упрощает взаимодействие с банком юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Запуск сервиса особенно будет полезен для застройщиков, получивших одобрение на предоставление проектного финансирования. Он позволит ускорить открытие счетов девелоперам и их контрагентам для взаиморасчетов в рамках реализации проектов.

«Мы уделяем большое внимание развитию альтернативных каналов взаимодействия с клиентами. Процесс дистанционного открытия счетов разработан с учетом потребностей клиентов, желающих сократить временные и транспортные расходы в работе с нами, обеспечив при этом максимально высокий уровень безопасности. С помощью нового сервиса мы рассчитываем нарастить объемы бизнеса и расширить круг компаний-клиентов, работающих в отдаленных городах и населенных пунктах, в которых нет отделений банка», – отметила Анна Корнелюк, директор подразделения «Малый и средний бизнес» банка Дом.РФ.

Документы при открытии счета подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и передаются в банк через средства электронного документооборота. После открытия счета клиенты могут также подключить систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и пользоваться продуктами и услугами банка удаленно. Технологии, применяемые в процессе дистанционного открытия счетов, учитывают все необходимые требования законодательства как в области идентификации, так и безопасности персональных данных клиентов.

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«Дистанционные цифровые сервисы уже показали свою эффективность при взаимодействии банка и бизнеса, поэтому мы постоянно смотрим в сторону еще более удобных технологий работы с расчетными счетами», – сказал директор подразделения диджитал банка «Дом.РФ» Олег Комлик.

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