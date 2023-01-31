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Банк «Дом.РФ» запустил оплату по QR-коду в терминалах

Банк «Дом.РФ» запустил сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) на терминальной сети.

Сервис позволяет оплатить товары или услуги через приложение банка на мобильном телефоне без банковской карты. Торгово-сервисным предприятиям это выгодно, так как средства поступают мгновенно, а государство компенсирует бизнесу эквайринговую комиссию, которая взимается в случае оплаты товаров или услуг через СБП.

Для совершения оплаты клиенту достаточно считать QR-код с экрана терминала с помощью мобильного телефона и выбрать нужный счет в мобильном приложении своего банка.

«Новый сервис снова стал ответом на запрос бизнеса. Ранее наши клиенты высоко оценили функционал в интернет-банке, позволяющий формировать QR-коды для оплаты услуг и товаров. Теперь мы ориентировались на растущий интерес крупных сетевых предприятий, АЗС, аптек к терминалам эквайринга с функцией вызова QR-кода», – сказала руководитель департамента малого бизнеса банка «Дом.РФ» Анна Корнелюк.

Сервис доступен как на терминалах, так и на различных кассовых решениях. В ближайшее время банк планирует распространить сервис также на сегмент интернет-эквайринга.

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