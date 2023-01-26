Банк Дом.рф ускорил оформление ипотеки с помощью «Цифрового профиля гражданина»

Банк Дом.рф внедрил новое ИТ-решение, которое облегчает сбор документов для получения ипотеки. Механика сервиса предполагает авторизацию через Госуслуги.



Авторизация через Госуслуги

Банк Дом.рф успешно реализовал очередной этап выстраивания бесшовного клиентского пути в сфере ипотечного кредитования, интегрировав личный кабинет заемщика по ипотеке с сервисом «Цифровой профиль гражданина».

Благодаря новому ИТ-решению при покупке квартиры, особенно на первичном рынке, клиент может получить решение банка быстро и с минимальным объемом предоставляемой информации и документов. Процесс не «разрывается» этапом заполнением анкеты и подтверждения доходов через предоставление согласия на выписку из ПФР или предоставлением документов на бумажном носителе. В свою очередь банк принимает решение на основании верифицированных данных, полученных напрямую из цифрового профиля заёмщика.

Механика использования сервиса позволяет клиенту, оформляющему заявку на ипотечный кредит через личный кабинет, при регистрации выбрать авторизацию через Госуслуги и в момент входа предоставить согласие на предоставление информации банку из «Цифрового профиля».

«После реализации бесшовной интеграции кабинета с сервисом «Цифровой профиль» число клиентов, предоставивших согласие на получение банком данных из «Цифрового профиля», вырос и на текущий момент составляет около 69% от доли клиентов, имеющих подтвержденную учетную запись на Госуcлугах», — отметил директор подразделения диджитал Банка Дом.рф Олег Комлик.

Банк Дом.рф предусмотрел решение и для клиентов, которые не могут предоставить согласие на использование данных из «Цифрового профиля гражданина» или не имеют подтверждённой учетной записи на Госуслугах. Такие клиенты так же могут не предоставлять документы о занятости и доходе на бумажном носителе – для них Банк предложит оформление ипотеки с увеличением ставки на 0.5%. Подробнее узнать об условиях можно на сайте.