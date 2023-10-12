Банк «Дом.РФ» сохранил полгектара леса благодаря переходу на безбумажный офис

Благодаря переходу на формат безбумажного офиса банк «Дом.РФ» с начала 2023 г. сэкономил более 10 тонн бумаг или более половины гектара леса. Банк «Дом.РФ» запустил сервис оформления банковских продуктов без использования бумажных документов в январе, на данный момент в таком формате проводятся более 60% сделок.

«Отказ от бумажных носителей соответствует задачам устойчивого развития – это не только бережное отношение к природным ресурсам, но и улучшение качества клиентских сервисов, снижение операционных затрат и повышение доступности наших продуктов и услуг. Благодаря новому формату мы не только сократили потребление бумаги и оптимизировали внутренние процессы, но и существенно сократили время обслуживания в банке. В перспективе года-полутора планируем довести долю безбумажных операций до 99%», – отметил вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов.

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На данный момент в безбумажном формате доступны практически все продукты банка «Дом.РФ» для физических лиц – от повседневных операций до сделок с недвижимостью, а также продукты для бизнеса, включая кредитование и расчетные операции для малых и средних предпринимателей.

«Безбумажный оборот не только отвечает принципам устойчивого развития, но и реализует ряд преимуществ – и для клиентов, и для банка: повышает доступность услуг, снижает банковские издержки, обеспечивает бесшовный клиентский путь. К переводу данных «из бумаги» в машиночитаемый вид мы подключили искусственный интеллект – сейчас в работе лаборатории ИИ «Дом.PФ» находится свыше 16 тыс. документов. Это не разовая акция, а наша ежедневная работа», – отметил директор подразделения диджитал банка «Дом.PФ» Олег Комлик.