Бренд TECNO представил новую серию смартфонов CAMON 19

Популярный бренд электроники ТECNO анонсировал новую линейку смартфонов CAMON 19.

Девайсы выделяются усовершенствованными фото-возможностями, ультратонкой рамкой 0,98 мм, энергоёмким аккумулятором с технологией быстрой зарядки, а также стильным дизайном, получившим награду iF Design Award 2022.

Продуктовая линейка состоит из трёх моделей:

Camon 19 PRO отличается тройной камерой 64 Мп c уникальным RGBW-модулем, портретным 50 Мп модулем, экраном 6,8" FHD+ с частотой 120 Гц, процессором Mediatek Helio G96 и батареей 5000 мАч.

Camon 19 оснащен флагманской основной камерой 64 Мп со светочувствительным модулем RGBW, экраном 6,8" FHD+ и энергоемким аккумулятором 5000 мАч.

Младшая модель Camon 19 Neo укомплектована основной камерой 48 Мп с высокой детализацией снимков и селфи-камерой 32 Мп, а также ярким экраном 6,8" FHD+ и батареей 5000 мАч .

Яркий мир фотографий с уникальным RGBW-модулем и портретным объективом 50 мм

Смартфоны серии CAMON 19 оснащены уникальным светочувствительным RGBW-модулем, разработанным совместно Samsung. Технология RGBW заменила субпиксель G (зеленый) на субпиксель W (белый) в традиционной компановке пикселей RGGB, а благодаря технологии G+P на смену одной из стандартных пластиковых линз пришла стеклянная линза высокой четкости.

Такое сочетание увеличивает светопоглощение на 208% и значительно повышает яркость изображения.

Второй модуль с фокусным расстоянием 50 мм позволяет снимать видео и фото с отображением объектов съёмки без искажений.

Ультратонкая рамка 0,98 мм и стильный дизайн корпуса

TECNO CAMON 19 Pro отличается ультратонкой рамкой корпуса, благодаря чему достигается эффект полного погружения в визуальный контент.

Уникальный дизайн линейки TECNO CAMON 19 удостоен награды iF Design Award 2022 в категории «Выдающийся продуктовый дизайн». Покрытие корпуса состоит из 200 миллионов сверкающих частиц, которые формируют изящный стиль гаджета и препятствуют появлению отпечатков пальцев. Камеры смартфона декорированы круглыми рамками и дополняют эстетику дизайна как задней панели корпуса, так и устройства в целом.

Цены и доступность

Официальный анонс в России состоится 13 июля, а старт продаж запланирован на вторую половину июля.