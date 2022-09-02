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«Росэлектроника» запустила производство инфракрасных термометров в Ростове-на-Дону

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал выпуск бесконтактных инфракрасных термометров на ростовской производственной площадке. В ближайшее время первая партия устройств поступит в продажу на федеральных маркетплейсах, а также в аптеках Ростова-на-Дону.

Термометр ТБ-А01 измеряет температуру за 5 секунд, при определении повышенной температуры экран прибора становится красным. В памяти устройства сохраняется до 99 последних измерений, что позволяет отслеживать изменения показателей. Кроме того, термометр поддерживает функцию измерения температуры поверхностей предметов. Устройство подходит как для домашнего, так и для медицинского использования.

В составе «Росэлектроники» производством новых бесконтактных термометров занимается «Алмаз».

«Запуск новой производственной линейки позволит расширить ассортимент медицинской техники, выпускаемой предприятием. Использование бесконтактных термометров является одним из элементов обеспечения эпидемиологической безопасности в общественных местах, что особенно важно в период роста инфекционных заболеваний. Наши производственные мощности позволяют выпускать до 8 тыс. термометров ежегодно. Наш прибор относится к среднему ценовому сегменту, но он доступнее аналогов с похожим набором функций. При этом уровень локализации наших изделий составляет более 70%», – сказал генеральный директор «Алмаза» Валерий Вакула.

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