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Инженеры МФТИ разработали систему кластеризации АЗС

В инжиниринговом центре МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым создали систему кластеризации данных автозаправочных станций.

Разработанная в МФТИ система выступает в роли аналитического инструмента для принятия взвешенных управленческих решений на основе выявленных групп объектов на базе машинного обучения и искусственного интеллекта.

«Практическая ценность проекта заключается в значительном улучшении и оптимизации процессов принятия решений, что ведет к повышению операционной эффективности и усилению конкурентных позиций компании на рынке», – сказал заведующий лабораторией механики горных пород инжинирингового центра МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым Борис Васекин.

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Бизнес

Одним из подходов к обработке и анализу данных является кластеризация АЗС по заданным параметрам, которая позволяет группировать объекты на основе их сходства, выявляя скрытые закономерности и структуры. Внедрение системы дает возможность проводить глубокий анализ деятельности сети АЗС, выявлять схожие характеристики между различными объектами, определять оптимальные стратегии управления для каждой группы станций, оптимизировать распределение ресурсов и повышать эффективность управленческих решений.

По словам разработчиков, система кластеризации станет важным инструментом в арсенале управленцев, позволяя им принимать обоснованные решения на основе детального анализа данных и выявленных закономерностей.

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