РТУ МИРЭА и ГК «Астра» будут совместно готовить специалистов по фуллстек-разработке

Продолжается комплексное сотрудничество МИРЭА – Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) и Группы компаний «Астра». Стороны приступают к совместной подготовке фуллстек-разработчиков. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

В 2022 г. РТУ МИРЭА и ГК «Астра» подписали соглашение о сотрудничестве по запуску масштабной программы по подготовке ИТ-специалистов для работы с отечественным ПО и оборудованием. В результате в вузе уже внедрена и успешно используется в образовательном процессе российская операционная система Astra Linux, предоставленная индустриальным партнером ГК «Астра».

Сотрудничество нашло продолжение: теперь открытый ранее в РТУ МИРЭА профиль «Фуллстек разработка» в рамках направления подготовки «Информационные системы и технологии» будет реализовываться совместно с ГК «Астра». Обучение по программе ведет Институт перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА.

Благодаря сотрудничеству вуза с компанией, ее технологической и методической поддержке, качество подготовки будущих фуллстек-разработчиков выходит на новый уровень. Студенты смогут изучать современные направления: общее программирование, фронтенд- и бэкенд-разработку, мобильное программирование, программирование баз данных, микроконтроллеров, интернета вещей, технологического оборудования, искусственного интеллекта и анализа больших данных. В процессе обучения начинающие ИТ-специалисты осваивают самые популярные и востребованные языки программирования: C/C++, C#, Java, JavaScript, Python и другие.

«Мы рады эффективному сотрудничеству с РТУ МИРЭА и считаем важным его развивать по всем направлениям, продолжая помогать обучению студентов и школьников. Наша совместная с РТУ МИРЭА программа способствует развитию в России передовых ИТ-направлений, в частности фуллстек-разработки. В деле разработки, внедрения и эксплуатации ПО мы составляем достойную конкуренцию уже существующим иностранным решениям и стремимся превосходить их», — отметил Федор Кирдяшов, директор департамента образования ГК «Астра».

Сотрудничество РТУ МИРЭА и ГК «Астра» не исчерпывается реализацией совместной образовательной программы. Пул актуальных и запланированных направлений деятельности включает создание совместной лаборатории и авторизованного учебного центра, обучение и сертификацию преподавателей РТУ МИРЭА, запуск курсов подготовки и переподготовки специалистов по системному программированию, участие студентов в проекте «Астра-карьера» и возможность претендовать на должности в различных российских компаниях.

Совместными усилиями успешно реализуется обучение студентов по программе «Администрирование отечественных операционных систем» в рамках «Цифровой кафедры» РТУ МИРЭА, где желающие могут получить дополнительное образование в сфере ИT.

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ГК «Астра» активно участвует и в подготовке школьников на базе детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА: для ребят доступен совместный бесплатный курс «Основы операционной системы AstraLinux», проводятся профориентационные мероприятия на базе компании.

«Сотрудничество РТУ МИРЭА и ГК “Астра” является примером эффективной комплексной коллаборации высшей школы и реального сектора экономики. Совместными усилиями мы стремимся вести подготовку высококвалифицированных ИТ-специалистов, охватывая при этом все уровни: от школьников и студентов до обучения взрослых. Уверен, что наше сотрудничество и впредь будет давать положительные результаты», — сказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

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РТУ МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) — государственный технологический вуз, который ведет подготовку в таких областях, как информационные технологии и анализ данных, информационная и компьютерная безопасность, химия и биотехнология, радиоэлектроника, робототехника и автоматизация производства, экономика и управление, юриспруденция и дизайн.