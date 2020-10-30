«Росэлектроника», РТУ МИРЭА и Российская академия наук займутся совместной разработкой полимеров для электроники

ЦНИТИ «Техномаш» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех), РТУ МИРЭА, ИНЭОС РАН и ИСПМ РАН объединились в научно-образовательный консорциум «Полимерные материалы для передовых технологий». Участники консорциума займутся совместной разработкой новых материалов, применяемых для производства перспективной электроники, таких как полимерные диэлектрики и материалы для аддитивных технологий.

Объединение университета, научных организаций и промышленного предприятия в рамках консорциума позволит сформировать экосистему по технологическому направлению «полимерные материалы». Каждый участник консорциума выполняет определенную функцию – РТУ МИРЭА готовит профильных специалистов, научные институты делятся результатами фундаментальных исследований и предоставляют свои лаборатории для работы над новыми материалами, ЦНИТИ «Техномаш» внедряет созданные материалы в производство.

В рамках консорциума запланированы проведение фундаментальных, прикладных научных исследований, реализация образовательных программ, развитие научно-образовательной инфраструктуры, запуск производства высокотехнологичной продукции, а также совместное участие организаций консорциума в реализации национального проекта «Наука».

«Из результатов фундаментальных исследований часто рождаются новые идеи и технические решения, которые впоследствии воплощаются в реальных образцах продукции. Мы сформировали консорциум, чтобы укрепить связь между фундаментальными и прикладными знаниями, способствовать трансферу технологий, обеспечить передачу опыта и компетенций из лабораторий на производство», - отметил исполнительный директор ЦНИТИ «Техномаш» Станислав Налимов.