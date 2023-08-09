В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux

Продолжается масштабная комплексная программа сотрудничества по подготовке специалистов между РТУ МИРЭА и ГК «Астра», согласной которой в вузе осенью 2023 г. планируется открытие лаборатории по изучению отечественных программных продуктов семейства Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Соглашение между РТУ МИРЭА и ГК «Астра» было подписано в феврале 2022 г. Тогда стороны договорились о создании и реализации комплексной программы подготовки и переподготовки специалистов по системному программированию в рамках импортозамещения. В РТУ МИРЭА уже ведется обучение студентов системному программированию на отечественных ИТ-продуктах. С открытием специализированной лаборатории по изучению программных продуктов ГК «Астра» образовательные возможности обучающихся существенно увеличатся.

Начатое ранее сотрудничество РТУ МИРЭА и ГК «Астра» уже имеет свои результаты. В вузе внедрена и успешно используется в образовательном процессе российская операционная система Astra Linux, предоставленная технологическим партнером ГК «Астра». Совместными усилиями реализуется профиль «Фуллстек разработка» в рамках направления подготовки «Информационные системы и технологии». 94 студента данной программы уже получили статус сертифицированных пользователей по программе «ОС Astra Linux Special Edition 1.7».

Также реализована совместная программа «Администрирование отечественных операционных систем» в рамках «Цифровой кафедры» РТУ МИРЭА, которую вуз открыл, будучи участником проекта «Приоритет 2030». ГК «Астра» активно участвует в подготовке не только студентов, но и школьников, которые учатся на базе детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА: для ребят доступен совместный бесплатный курс «Основы операционной системы Astra Linux», проводятся профориентационные мероприятия на базе компании. Таким образом выстраивается комплексная многоуровневая система подготовки: от школьников до молодых специалистов.

«Сотрудничество РТУ МИРЭА и ГК «Астра» продолжается уже несколько лет, в этом году мы выходим на новый, более высокий уровень — открытие в стенах университета «Астра-лаборатории». Здесь студенты смогут получить доступ ко всем программным продуктам ГК «Астра» с возможностью знакомства, тестирования, выполнения проектных заданий, прохождения различных практик и участия в специальных проектах. Сочетание отличной фундаментальной подготовки с практическими занятиями в «Астра-Лаборатории» делает из выпускников РТУ МИРЭА востребованных на ИТ-рынке специалистов», - сказал Федор Кирдяшов, директор департамента образования ГК «Астра».

«Я рад, что перечень совместных образовательных инициатив РТУ МИРЭА и нашего партнера - ГК «Астра» - расширяется. Мы готовимся к полномасштабному открытию новой лаборатории, где студенты смогут работать с отечественным ПО, которое внедряется в России в качестве в рамках программы импортозамещения. Уверен, что наша совместная работа выведет на новый уровень подготовку высокопрофессиональных кадров, которым предстоит внедрять прорывные технологии в отечественной ИТ-индустрии», — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) — государственный технологический вуз, который ведет подготовку в таких областях, как информационные технологии и анализ данных, информационная и компьютерная безопасность, химия и биотехнология, радиоэлектроника, робототехника и автоматизация производства, экономика и управление, юриспруденция и дизайн. Одна из отличительных особенностей университета — тесное сотрудничество с ведущими работодателями, выпускники работают в сфере высоких технологий и наукоемких отраслях.