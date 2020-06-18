Trueconf и «Сател» объявили о совместимости платформ Trueconf Server и РТУ

Trueconf и «Сател» объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого система видеосвязи Trueconf Server была сертифицирована для работы с платформой унифицированных коммуникаций РТУ. Совместное решение позволит объединить передовую отечественную видеосвязь и уникальную голосовую связь в единую надежную систему коммуникаций.

Российские компании Trueconf и «Сател» провели ряд испытаний, в ходе которых подтвердили совместимость системы видеоконференцсвязи Trueconf Server и платформы VoIP-телефонии «Российский телефонный узел».

Пользователи Trueconf смогут совершать звонки абонентам, зарегистрированным на платформе РТУ, и приглашать их в видеоконференции. Абоненты РТУ, в свою очередь, смогут присоединяться к конференциям, запущенным на Trueconf Server, благодаря поддержке решениями Trueconf и «Сател» стандартных протоколов связи.

Кроме того, благодаря интеграции с РТУ, полноценными участниками видеоконференций Trueconf смогут стать и мобильные абоненты, подключенные к корпоративной защищенной среде, даже если они находятся в дороге и в роуминге.

Trueconf Server и VoIP-платформа РТУ входят в Единый Реестр отечественного программного обеспечения и работают на российской ОС Astra Linux, что позволит заказчикам отказаться от зарубежного ПО в пользу отечественных аналогов, снизить затраты на обслуживание ИТ-инфраструктуры и защитит от рисков компрометации пользовательских данных при их обработке на иностранных облачных сервисах.

«Мы рады представить нашим пользователям возможность интеграции ВКС-системы Trueconf Server с передовым отечественным решением для IP-телефонии, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию Trueconf. — Важно отметить, что совместное решение найдет применение не только в рамках организации, но и на уровне операторов связи и крупных онлайн-сервисов. Интеграция позволит строить полностью отечественные сети коммуникаций федерального масштаба».

«Гибкая адаптация под изменяющиеся условия рынка — важная конкурентная составляющая инновационных предприятий. Мы уверены, что результаты нашего сотрудничества помогут компаниям в достижении максимальной эффективности, в том числе при организации удаленной работы», — сказал Роман Романов, заместитель генерального директора по развитию компании «Сател».

ВКС-система Trueconf Server — платформа для защищенной 4K-видеоконференцсвязи и совместной работы, которая поддерживает работу по интернету и в закрытых корпоративных сетях. Пользователи могут подключаться к конференциям с помощью любых доступных устройств с ОС Windows, Linux, macOS, Android и iOS, или с помощью обычных браузеров.

Российский телефонный узел (РТУ) — программная платформа унифицированных коммуникаций, которая позволяет организовать защищенную корпоративную телефонию, а также объединить распределенные филиалы. Решения на базе РТУ сертифицированы для применения в составе узла связи местной и зоновой телефонной связи, территориально распределенных узлов, а также учрежденческо-производственной АТС с реализацией функции СОРМ. Кроме того, программный комплекс РТУ поддерживает центральное администрирование, а использование технологии WebRTC позволяет совершать звонки через браузер и обеспечивает связь даже в случае блокировки VoIP–трафика.