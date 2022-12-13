Все лучшее детям: отечественное UC-решение для детского центра «Смена»

В октябре 2022 г. компания САТЕЛ, разработчик цифровых технологий, завершила реализацию социально значимого проекта по обеспечению сотрудников Всероссийского детского центра «Смена» современными коммуникациями. В качестве флагманского решения была выбрана российская UC-платформа РТУ, на основе которой была построена универсальная система высококачественной связи. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

В рамках запланированных мероприятий компания САТЕЛ на основе собственного решения «Российский телефонный узел» (РТУ) реализовала модернизацию телефонной сети центра «Смена». Данный проект был выполнен в соответствии со стратегической программой компании по работе с образовательными учреждениями, а также с целью поддержки политики импортозамещения в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации».

Платформа унифицированных коммуникаций РТУ представляет собой многокомпонентное решение, которое может быть использовано для реализации большого спектра коммуникационных сервисов и услуг. Среди возможных опций: голосовые помощники и чат-боты, мессенджер для различных видов онлайн-коммуникаций, программы для совместной работы, решения для распознавания речи и др.

«РТУ является одним из лидирующих направлений развития нашей компании, на основе которого были разработаны и представлены современные цифровые решения в области унифицированных коммуникаций, - сказал Владимир Фролов, директор по технологическому развитию компании САТЕЛ. - Внедрение нашей UC-платформы предоставляет возможности использования всех преимуществ современной связи, в том числе использование мобильного телефона в качестве полноценного офисного телефонного аппарата с коротким номером, бесплатной связью внутри компании и переадресацией звонков с многоканального корпоративного номера».

Кроме того, в систему был интегрирован модуль видеоконференцсвязи «РТУ-коннект». Решение реализовано в виде коммуникационной платформы для проведения онлайн-мероприятий (совещания, переговоры, семинары и т.д.). «РТУ-коннект» поддерживает запись трансляций, имеет функции обмена файлами, демонстрации презентаций, чата, проведения опросов, использования экрана как интерактивной доски. Интерфейс продуман так, чтобы все пользователи могли выполнять максимум коллективных задач внутри платформы, доступ к которой осуществляется любым удобным способом – через клиентские приложения или веб-браузеры.

Применение современных коммуникационных технологий за последние несколько лет стало первоочередной потребностью образовательных организаций. Для этого важно найти современное решение в области универсальных коммуникаций, которым и стала UC-система РТУ. Платформа отвечает всем необходимым требованиям: она является полностью отечественной разработкой, обеспечивает криптозащиту всех данных, в, первую очередь, персональных. Она имеет множество настроек, позволяющих адаптировать решение под конкретные задачи организации.

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САТЕЛ — ИТ-компания, работающая на рынке цифровых и инфокоммуникационных технологий с 1995 г. Компания специализируется на реализации интеграционных проектов по развитию ИТ-инфраструктуры, разработке кастомизированных программных решений и бизнес-приложений, а также на создании и внедрении стратегии цифровой трансформации.

ФГБОУ Всероссийский детский центр «Смена» – круглогодичный детский центр, расположенный в с. Сукко Анапского района Краснодарского края. Он включает в себя три детских образовательных лагеря, на базе которых реализуется более 80 образовательных программ. В течение года в центре проходят обучение свыше 16 тыс. ребят из всех регионов России.