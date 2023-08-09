В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux

Продолжается программа сотрудничества по подготовке специалистов между РТУ МИРЭА и ГК «Астра», согласной которой в вузе осенью 2023 г. планируется открытие лаборатории по изучению отечественных программных продуктов семейства Astra Linux.

Соглашение между РТУ МИРЭА и ГК «Астра» было подписано в феврале 2022 г. Тогда стороны договорились о создании и реализации комплексной программы подготовки и переподготовки специалистов по системному программированию в рамках импортозамещения. В РТУ МИРЭА уже ведется обучение студентов системному программированию на отечественных ИТ-продуктах. С открытием специализированной лаборатории по изучению программных продуктов ГК «Астра» образовательные возможности обучающихся существенно увеличатся.

Начатое ранее сотрудничество РТУ МИРЭА и ГК «Астра» уже имеет свои результаты. В вузе внедрена и успешно используется в образовательном процессе российская операционная система Astra Linux, предоставленная технологическим партнером ГК «Астра». Совместными усилиями реализуется профиль «Фуллстек разработка» в рамках направления подготовки «Информационные системы и технологии». 94 студента данной программы уже получили статус сертифицированных пользователей по программе «ОС Astra Linux Special Edition 1.7».

Также реализована совместная программа «Администрирование отечественных операционных систем» в рамках «Цифровой кафедры» РТУ МИРЭА, которую вуз открыл, будучи участником проекта «Приоритет 2030». ГК «Астра» активно участвует в подготовке не только студентов, но и школьников, которые учатся на базе Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА: для ребят доступен совместный бесплатный курс «Основы операционной системы Astra Linux», проводятся профориентационные мероприятия на базе компании. Таким образом выстраивается комплексная многоуровневая система подготовки: от школьников до молодых специалистов.

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«Сотрудничество РТУ МИРЭА и ГК «Астра» продолжается уже несколько лет, в этом году мы выходим на новый, более высокий уровень — открытие в стенах университета «Астра-Лаборатории». Здесь студенты смогут получить доступ ко всем программным продуктам ГК «Астра» с возможностью знакомства, тестирования, выполнения проектных заданий, прохождения различных практик и участия в специальных проектах. Сочетание отличной фундаментальной подготовки с практическими занятиями в «Астра-Лаборатории» делает из выпускников РТУ МИРЭА востребованных на ИТ-рынке специалистов», – сказал Федор Кирдяшов, директор департамента образования ГК «Астра».

«Я рад, что перечень совместных образовательных инициатив РТУ МИРЭА и нашего партнера – ГК «Астра» – расширяется. Мы готовимся к полномасштабному открытию новой лаборатории, где студенты смогут работать с отечественным ПО, которое внедряется в России в качестве в рамках программы импортозамещения. Уверен, что наша совместная работа выведет на новый уровень подготовку высокопрофессиональных кадров, которым предстоит внедрять прорывные технологии в отечественной ИТ-индустрии», — сказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.