VK совместно с ИТМО и РТУ МИРЭА запускает образовательный курс по геймдизайну

VK объявила о запуске образовательного курса по геймдизайну на базе университетов ИТМО и РТУ МИРЭА. Курс был разработан совместно с игровой площадкой VK Play. Студенты двух вузов смогут изучить все базовые аспекты геймдизайна — от оценки привлекательности тех или иных дизайнерских решений до сбора аналитики по итогам работы. Лучшие студенты получат возможность присоединиться к команде VK Play.

Среди преподавателей курса — ведущие специалисты российской игровой индустрии, участвовавшие в создании таких культовых проектов как «Герои меча и магии V» и «Аллоды онлайн». Интерактивные лекции будут длиться по 4 академических часа и сопровождаться большим объемом практики.

В рамках курса студенты разберут, как устроена сфера геймдева, познакомятся с характерными задачами для начала карьеры геймдизайнера, а также смогут освоить инструменты аналитики и UI/UX-исследований в рамках задач по геймдизайну. Продолжительность курса — 3 месяца.

«VK активно развивает образовательное направление и работает совместно с ведущими вузами страны. С 2018 г. мы готовим специалистов и для игровой индустрии. По данным нашего исследования с ИТМО, за последние два года число образовательных программ в игровой индустрии выросло на 45%. Мы видим, как динамично развивается индустрия геймдева в стране, спрос на игровые направления со стороны студентов также остается высоким. Заручившись поддержкой ИТМО и РТУ МИРЭА, мы сможем поделиться опытом с молодыми специалистами, с теми, кто совсем скоро будет создавать и развивать российский геймдев. Будем рады видеть выпускников курса среди разработчиков проектов на VK Play», — отметила Анна Степанова, директор по образовательным проектам и взаимодействию с вузами VK.

«Мы рады, что РТУ МИРЭА и VK в течение нескольких лет плодотворно сотрудничают в реализации образовательных инициатив. Компания является одним из ключевых индустриальных партнеров нашего университета. Мы в РТУ МИРЭА считаем крайне важным сотрудничество высшей школы с ведущими отраслевыми компаниями по самым передовым ИТ-направлениям, в числе которых геймдев и геймдизайн. Интерес студентов к получению знаний в этих областях, по нашим оценкам, с каждым годом увеличивается примерно на 50%. РТУ МИРЭА всегда стремится отвечать актуальным запросам студентов, поэтому мы рады, что они имеют возможность получать самые «свежие» знания и навыки, благодаря сотрудничеству университета с VK», — отметил Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.

«Геймдизайн — это очень важный, и я бы сказал, основополагающий свод знаний в науке проектирования игрового опыта. Эти знания необходимо получать от опытных практикующих специалистов из индустрии. Мы искренне рады, что совместно с нашими коллегами и экспертами из VK Play можем это воплощать в жизнь. И в дальнейшем надеемся расширять такого рода сотрудничество», — отметил Андрей Карсаков, руководитель образовательной программы «Технологии разработки компьютерных игр» ИТМО.