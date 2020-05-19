Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Платформа «Юнидата» расширила функциональность ETL

Интеграция Бизнес-приложения

«Юнидата» объявила о том, что одноименная платформа получила значительное расширение функциональности ETL, позволяющего решать задачи, связанные с получением данных из различных источников. Речь идет о классической цепочке: загрузка данных, валидация (проверка), мэппиннг (определение соответствия), агрегация данных и выгрузка в целевую систему.

«Подобный подход позволяет создать единую экосистему для работы с данными наших заказчиков, – сказал генеральный директор компании Сергей Кузнецов. – Мы оформили наши наработки по этому направлению отдельным модулем. Сама функциональность была представлена достаточно давно, но теперь мы не только внесли ее в платформу, но и обогатили анализом и многими другими возможностями. В результате мы сконструировали бесшовную систему по работе с данными как на этапе их получения, так и на стадии их обработки. Все это позволяет нашим заказчикам работать в платформе как в единой системе по управлению данными и пользоваться единым инструментарием для работы на всех стадиях. При этом наибольший эффект достигается синергией при сочетании ETL с DG и MDM».

В платформу была добавлена принципиально новая функциональность ETL: импакт-анализ изменений (анализ последствий изменений данных), управление версиями моделей и ведение обширной библиотеки проверки данных.



Другие материалы рубрики

Россияне создали систему тотального контроля за нарушителями масочного режима

Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами

«Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С»

Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний

Mail.ru запустила почту для крупного бизнеса

Разработчики пожаловались властям: Москва закупает софт «враждебной страны» и дискриминирует российское ПО

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT

Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж

Лучшие широкоформатные мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках