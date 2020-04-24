Совместные вебинары «Юнидата» и Высшей школы экономики

В середине мая 2020 года стартует совместная образовательная программа компании «Юнидата» и Высшей школы экономики. В рамках этой программы, рассчитанной на преподавателей, сотрудников и студентов ВШЭ, учащиеся получат общие знания о данных, специфике работы с платформами управления данными, а также о таких актуальных областях как Data Governance и Data Quality.

«Это одна из ключевых совместных инициатив нашей компании и ВШЭ, – поясняет генеральный директор "Юнидаты" Сергей Кузнецов. – Речь идет оконсистентной модели взаимодействия образовательных технологий одного из лучших вузов мира и экспертизы компании, обладающей обширными знаниями в области управления данными. Уверены: в ходе курса вебинаров сотрудники и студенты Высшей школы экономики получат поистине уникальный знания, востребованные в различных проектах цифровой трансформации на самом высоком уровне».

По окончании серии вебинаров участники получат официальные сертификаты. Если Вы являетесь сотрудником или студентом Высшей школы экономики и хотите принять участие в вебинарах, отправьте свои данные (имя, фамилия, факультет, курс, контактный телефон, электронный адрес) на почту hse@unidata-platform.ru.