WFM-система Verme для планирования линейного персонала включена в реестр российского ПО

Третья версия системы планирования численности персонала и рабочих графиков Verme WFM внесена в реестр российского ПО (реестровая запись № 35375 от 16.09.2026), что делает решение доступным компаниям, для которых отечественное происхождение является обязательным требованием при выборе программного обеспечения. Ранее в реестр были внесены версии 1.0 и 2.0. Об этом CNews сообщили представители Verme.

Verme WFM автоматизирует планирование рабочих графиков персонала и привязывает их к фактической нагрузке. По данным компании Verme, система повышает эффективность линейного персонала на 10–25%, снижает долю фонда оплаты труда в выручке до 5% и сокращает трудозатраты на составление графиков до 80%.

Система рассчитана прежде всего на розничные сети, где нагрузка на персонал меняется в течение всего дня. Если часы распределяются по сменам равномерно, то в пиковое время сотрудников не хватает и сеть теряет продажи, а в периоды спада персонал простаивает, что ведет к перерасходу фонда оплаты труда.

Чтобы избежать этого, Verme WFM с помощью машинного обучения прогнозирует объем работы в каждой торговой точке на основе динамики и структуры продаж, маркетинговых активностей и внешних факторов, вплоть до погоды. Исходя из этого прогноза и нормативов времени на операции, система рассчитывает потребность в сотрудниках на каждый интервал времени и формирует под нее графики с учетом Трудового кодекса, правил внутреннего распорядка, отпусков и пожеланий персонала. Встроенный калькулятор численности дополнительно показывает, какие полные смены можно закрыть штатными сотрудниками, а для каких пиков нагрузки стоит привлечь самозанятых или аутсорсинговый персонал.

Директора магазинов видят в системе прогноз численности и расписание команды. Сотрудники в личном кабинете, в том числе с мобильного устройства, просматривают свой график, подписывают его простой электронной подписью, отмечают начало и окончание смены и могут взять дополнительную смену через «Биржу смен» Verme.

«Включение в реестр расширяет круг компаний, которые могут автоматизировать управление линейным персоналом с помощью Verme WFM. Для розничных сетей это особенно важно, так как классическое планирование от доли ФОТ в выручке задает только общий бюджет на персонал, но не показывает, как распределить его по магазинам и часам. Без такой детализации гибкое управление затруднено, поскольку сеть не видит, где нужен штатный сотрудник на полную смену, а где достаточно короткой смены внешнего исполнителя», – отметил директор по продуктам Verme Арман Аветисян.