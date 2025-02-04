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Акция в билайне: 50 ГБ за каждый новый номер ежемесячно

билайн запустил акцию, направленную на расширение возможностей тарифных планов и улучшение условий использования мобильной связи для всех членов семьи.

Теперь как текущие, так и новые клиенты оператора, добавляя близких к своему тарифу UP до 30 марта, могут получать до 250 ГБ дополнительного мобильного интернета ежемесячно до конца года.

Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу: «Есть вещи, которыми рациональнее и выгоднее пользоваться вместе. И в тарифе UP билайна есть еще целых 5 мест для близких. Одним пакетом могут пользоваться сразу шесть человек! Как клиентоцентричная компания мы стремимся создавать лучшие предложения на рынке и поощряем выбор клиентов в пользу билайна. И теперь с каждым новым номером, выбирающим выгоду в билайне, вся «семья» становится «богаче» на 50 ГБ дополнительного интернета».

Как получить дополнительные гигабайты и пользоваться ими всей семьёй:

  1. Подключиться к билайну и выбрать подходящий пакет — определить необходимое количество ГБ или минут для всей семьи.
  2. Подключить близких к билайну. Абонент можете приобрести новую SIM-карту или перенести номер от другого оператора.
  3. Добавить близких к своему тарифу, чтобы делиться гигабайтами и минутами. Можно подключить до 5 новых номеров и за каждый получать 50 ГБ дополнительного интернета ежемесячно, что в сумме даёт до 250 ГБ.

Основной номер может гибко настраивать объем трафика и минут для каждого участника группы. Все близкие могут общаться внутри сети билайна без ограничений, не расходуя минуты на звонки друг другу.

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