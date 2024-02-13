В 2023 году Fort Telecom увеличил производство уличных коммутаторов на 40%

По итогам 2023 г. производство уличных коммутаторов TFortis превысило 20 тыс. шт., что на 40% больше, чем в предыдущий год. Для удовлетворения растущего спроса компания сфокусировалась на выпуске моделей для крупных инфраструктурных проектов, а также вывела на рынок первый сертифицированный взрывозащищенный коммутатор. Об этом CNews сообщили представители Fort Telecom.

2022 и 2023 гг. прошли в России под знаком активного строительства и реконструкции крупных инфраструктурных и промышленных объектов с переходом на отечественное телекоммуникационное оборудование. Это сформировало высокий спрос на коммутаторы — оборудование, обеспечивающее передачу данных от IP-видеокамер в центры обработки данных. Особенностью TFortis является устойчивость к любым температурным и погодным явлениям, а также автоматическая перезагрузка камер в случае зависания, что позволяет строить на основе коммутаторов необслуживаемые сети.

На растущий спрос повлияли и другие факторы. Так, в апреле 2023 г. Fort Telecom представил линейку первых в России сертифицированных взрывозащищенных коммутаторов, включая первый в истории взрывозащищенный коммутатор со встроенным источником бесперебойного питания. Первые партии новых коммутаторов с индексом Ex были переданы клиентам уже в мае. Также в мае 2023 г. сразу девять моделей коммутаторов вошли в реестр ТОРП (телекоммуникационное оборудование российского происхождения), что позволило компаниям-интеграторам опираться на решения TFortis в разработке телекоммуникационных проектов.

«Резкий рост спроса привел к тому, что к середине года мы столкнулись с необходимостью кардинально увеличить выпуск оборудования. Мы приняли решение сфокусироваться на выпуске наиболее сложных и высокотехнологичных коммутаторов PSW нового поколения с поддержкой стандарта РоЕ+, сохранив обязательства по обслуживанию выпущенных ранее моделей. Параллельно мы расширили количество сборочных площадок, производство и контроль качества перешли на работу без выходных, что позволило во втором полугодии увеличить выпуск TFortis в несколько раз», — сказал руководитель отдела продаж TFortis Дмитрий Чавачин.

Несмотря на вызовы, связанные с объемом производства, R&D-подразделения Fort Telecom продолжили работу по развитию оборудования. В 2023 г. компания разработала собственный корпус из армированного поликарбоната — взамен ушедших с рынка европейских поставщиков. Это первая подобная разработка в России, а особенности конструкции учитывают многолетний опыт и пожелания российских системных интеграторов.

«Мы сделали корпус, который полностью соответствует ДНК бренда TFortis — готовности к многолетней эксплуатации в уличных условиях. При этом от сырья для пластика и до готового изделия шкаф полностью создан в России», — отметил директор по развитию Fort Telecom Владимир Макаренко.

Планомерный переход линейки коммутаторов TFortis на новую технологичную оболочку запланирован на 2024 г.