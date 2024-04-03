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Программное обеспечение TFortis вошло в реестр российского ПО

Управляющее программное обеспечение коммутаторов TFortis серий PSW и SWU вошло в реестр российского программного обеспечения, который создан Минцифры России. Сам коммутатор ранее вошел в Реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), который ведет российский Минпромторг. Об этом CNews сообщили представители Fort Telecom.

Коммутаторы TFortis — управляемые необслуживаемые коммутаторы для систем IP-видеонаблюдения. PSW — cерия, предназначенная для использования в уличных условиях, SWU — для помещений. Особенностью TFortis является устойчивость к любым температурным и погодным явлениям, а также автоматическая перезагрузка камер в случае зависания, что позволяет строить на основе коммутаторов необслуживаемые сети.

Как оборудование, так и программное обеспечение TFortis являются собственной разработкой компании.

«В отличие от ряда коммутаторов других марок, для попадания в реестр нам не пришлось что-либо менять в конструкции, технологиях или компонентной базе, и тем более манипулировать шильдиками. С самого начала в 2009 г. коммутаторы TFortis создавались как российское решение. Это дает нам возможность предоставлять долгосрочные гарантии по обслуживанию и поддержке и постоянно развивать продукт. Например, новый корпус коммутатора от сырья для пластика и до готового изделия будет полностью создан в России», — отметил директор по развитию Fort Telecom Владимир Макаренко.

Планомерный переход линейки коммутаторов TFortis на новую оболочку запланирован на 2024 г.

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По итогам 2023 г. Fort Telecom увеличил производство коммутаторов на 40%. При этом компания сфокусировалась на выпуске наиболее сложных и высокотехнологичных коммутаторов PSW нового поколения с поддержкой стандарта РоЕ+.

Оборудование TFortis применяется в России, СНГ, Европе, Турции, странах Персидского залива и ряде других регионов.

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