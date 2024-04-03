Программное обеспечение TFortis вошло в реестр российского ПО

Управляющее программное обеспечение коммутаторов TFortis серий PSW и SWU вошло в реестр российского программного обеспечения, который создан Минцифры России. Сам коммутатор ранее вошел в Реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), который ведет российский Минпромторг. Об этом CNews сообщили представители Fort Telecom.

Коммутаторы TFortis — управляемые необслуживаемые коммутаторы для систем IP-видеонаблюдения. PSW — cерия, предназначенная для использования в уличных условиях, SWU — для помещений. Особенностью TFortis является устойчивость к любым температурным и погодным явлениям, а также автоматическая перезагрузка камер в случае зависания, что позволяет строить на основе коммутаторов необслуживаемые сети.

Как оборудование, так и программное обеспечение TFortis являются собственной разработкой компании.

«В отличие от ряда коммутаторов других марок, для попадания в реестр нам не пришлось что-либо менять в конструкции, технологиях или компонентной базе, и тем более манипулировать шильдиками. С самого начала в 2009 г. коммутаторы TFortis создавались как российское решение. Это дает нам возможность предоставлять долгосрочные гарантии по обслуживанию и поддержке и постоянно развивать продукт. Например, новый корпус коммутатора от сырья для пластика и до готового изделия будет полностью создан в России», — отметил директор по развитию Fort Telecom Владимир Макаренко.

Планомерный переход линейки коммутаторов TFortis на новую оболочку запланирован на 2024 г.

По итогам 2023 г. Fort Telecom увеличил производство коммутаторов на 40%. При этом компания сфокусировалась на выпуске наиболее сложных и высокотехнологичных коммутаторов PSW нового поколения с поддержкой стандарта РоЕ+.

Оборудование TFortis применяется в России, СНГ, Европе, Турции, странах Персидского залива и ряде других регионов.