Fort Telecom выводит на рынок Wi-Fi-экосистему для мониторинга транспорта, работающего на удаленных объектах

Fort Telecom разработал и завершил испытания Wi-Fi-хаба и мобильного приложения для мониторинга транспорта, который работает в удаленных местах — карьерах, лесозаготовках, строительстве трубопроводов и т. д. — где отсутствует мобильная связь. Отличие новинки — высокая скорость сбора и передачи информации. Wi-Fi-хаб позволяет одновременно собирать данные с 10 единиц транспорта — это втрое превосходит возможности наиболее распространенных на рынке решений. Мобильное приложение позволяет в онлайн-режиме контролировать процесс сбора данных. Вместе с терминалами FORT-114-Wi-Fi, хаб и приложение образуют законченную экосистему для эффективного и прозрачного мониторинга. Об этом CNews сообщили представители Fort Telecom.

Транспорт, работающий на удаленных объектах, значительную часть времени проводит вне зоны действия сотовой связи. Это не позволяет использовать обычный мониторинг транспорта и создает условия для злоупотреблений: сливов топлива, простоев, халатного отношения к обслуживанию техники. Для такого транспорта используют Wi-Fi-терминалы, которые накапливают данные о работе техники в так называемом «черном ящике», а впоследствии передают информацию другому устройству — Wi-Fi-хабу. Для этого оборудованный хабом транспорт объезжает удаленные объекты.

Наиболее популярные и доступные решения, представленные на рынке, позволяли одновременно собирать данные с не более, чем трех терминалов одновременно, что требует от транспорта-хаба проводить на удаленных объектах по несколько часов. При этом процесс загрузки данных оставался непрозрачным — решений, позволяющих видеть и контролировать процесс сбора данных, не существовало.

Fort Telecom разработал Wi-Fi-хаб на базе V2X-терминала TEDIX-V2-LTE, который одновременно собирает данные до 10 объектов. При этом хаб может находиться на расстоянии до 100 метров от объектов. Вернувшись в зону действия сотовой связи, хаб через протоколы 4G передает на сервер данные до 32 объектов одновременно.

Разработанное мобильное приложение позволяет контролировать в смартфоне или планшете, какие устройства уже передали данные хабу, и сколько времени осталось до завершения передачи данных.

При этом хаб совместим как с терминалами FORT-114-Wi-Fi, так и с терминалов ряда других производителей.

Кроме того, использование TEDIX-V2-LTE в качестве основы делает Wi-Fi-хаб сертифицированным АСН (в соответствие с техническим регламентом ТР ТС 018/2011).

«Мы видим растущий запрос от собственников специальной, строительной и лесной техники. Это связано и с развитием бизнеса в целом, и с тем, что в последние годы техника подорожала, некоторые бренды стали недоступны на российском рынке. Все это подталкивает владельцев к более эффективному использованию транспорта. В Wi-Fi-экосистеме мы объединили не только техническую доступность и адекватную цену, но и прозрачность, как для специалистов, собирающих данные, так и для собственников транспорта», — отметил директор по развитию Fort Telecom Владимир Макаренко.