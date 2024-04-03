Разделы

Цифровизация Электроника
|

«ГлонассДальнийВосток» планирует вдвое увеличить производство устройств вызова экстренных оперативных служб

Более 250 тыс. устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), подключаемых к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС», готов ежегодно выпускать один из крупнейших российских производителей «ГлонассДальнийВосток». В 2023 г. объем выпускаемой продукции «ГлонассДВ» превысил 120 тыс. устройств, а в 2024 г. после запуска двух новых автоматических линий монтажа печатных плат будет увеличен более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Мы видим четкие и долгосрочные перспективы в поставках отечественных устройств вызова экстренных оперативных служб для китайского автопрома. Также в августе прошлого года мы получили сертификат соответствия на вторую версию устройства «Маяк-01». Преимущество новой модели в том, что она устанавливается как на легковые, так и на грузовые автомобили. Производство наших устройств полностью локализовано в России, а компания включена в Единый реестр производителей российской радиоэлектронной продукции, что важно для автоконцернов, которые производят автомобили на территории России», — пояснил директор «ГлонассДальнийВосток» Дмитрий Кулинич.

Он отметил эффективность работы «ЭРА-ГЛОНАСС». «Во многом именно благодаря системе за последние годы в России наблюдается снижение смертности на дорогах. Более 360 тыс. экстренных вызовов было передано в службы спасения с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС». И из них 80% — в автоматическом режиме, что свидетельствует о тяжести ДТП, — сказал Кулинич. — И по нашей аналитике система вдвое ускоряет оказание помощи. А по статистике медицины катастроф реагирование в рамках так называемого первого «золотого часа» повышает шансы на спасение жизней более, чем в пять раз».

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» спасает тысячи человеческих жизней в год. Сегодня каждый пятый автомобиль подключен к этой системе — более 10,6 млн транспортных средств. За счет интеграции со всеми «Системами-112» в автоматическом режиме при тяжелых авариях или нажатии на кнопку SOS спасатели за 19 с получают координаты автомобилей.

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений
Импортонезависимость

На сегодняшний день УВЭОС, подключенные к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», являются обязательной частью конструкции всех новых транспортных средств, производимых в России и импортируемых в страну юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Российские производители полностью обеспечивают автопром устройствами вызова экстренных оперативных служб и готовы удовлетворить растущий спрос со стороны китайских автопроизводителей. За прошлый год к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» было подключено более одного млн машин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Началась розничная продажа российского планшета Kvadra_T компании Yadro

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Intel платит своему гендиректору вдвое меньше, чем AMD своему

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Производитель электроники «Элемент» инвестирует 20 миллиардов в производство силовых транзисторов и диодов

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

9 лучших уличных обогревателей для веранды: хиты продаж

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще