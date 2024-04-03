«ГлонассДальнийВосток» планирует вдвое увеличить производство устройств вызова экстренных оперативных служб

Более 250 тыс. устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), подключаемых к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС», готов ежегодно выпускать один из крупнейших российских производителей «ГлонассДальнийВосток». В 2023 г. объем выпускаемой продукции «ГлонассДВ» превысил 120 тыс. устройств, а в 2024 г. после запуска двух новых автоматических линий монтажа печатных плат будет увеличен более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Мы видим четкие и долгосрочные перспективы в поставках отечественных устройств вызова экстренных оперативных служб для китайского автопрома. Также в августе прошлого года мы получили сертификат соответствия на вторую версию устройства «Маяк-01». Преимущество новой модели в том, что она устанавливается как на легковые, так и на грузовые автомобили. Производство наших устройств полностью локализовано в России, а компания включена в Единый реестр производителей российской радиоэлектронной продукции, что важно для автоконцернов, которые производят автомобили на территории России», — пояснил директор «ГлонассДальнийВосток» Дмитрий Кулинич.

Он отметил эффективность работы «ЭРА-ГЛОНАСС». «Во многом именно благодаря системе за последние годы в России наблюдается снижение смертности на дорогах. Более 360 тыс. экстренных вызовов было передано в службы спасения с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС». И из них 80% — в автоматическом режиме, что свидетельствует о тяжести ДТП, — сказал Кулинич. — И по нашей аналитике система вдвое ускоряет оказание помощи. А по статистике медицины катастроф реагирование в рамках так называемого первого «золотого часа» повышает шансы на спасение жизней более, чем в пять раз».

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» спасает тысячи человеческих жизней в год. Сегодня каждый пятый автомобиль подключен к этой системе — более 10,6 млн транспортных средств. За счет интеграции со всеми «Системами-112» в автоматическом режиме при тяжелых авариях или нажатии на кнопку SOS спасатели за 19 с получают координаты автомобилей.

На сегодняшний день УВЭОС, подключенные к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», являются обязательной частью конструкции всех новых транспортных средств, производимых в России и импортируемых в страну юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Российские производители полностью обеспечивают автопром устройствами вызова экстренных оперативных служб и готовы удовлетворить растущий спрос со стороны китайских автопроизводителей. За прошлый год к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» было подключено более одного млн машин.