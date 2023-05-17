Индия создала свой первый процессор, более продвинутый, чем чипы Intel. В нем почти 100 мощных ядер

Индия анонсировала свой первый отечественный процессор AUM. Это серверное 5-нанометровое решение на архитектуре ARM – такие CPU выпускают лишь несколько вендоров. В чипе почти 100 ядер, и в продажу он поступит в 2023 или 2024 г. ARM-архитектура позволят создавать более «холодные» чипы в сравнении с архитектурой х86, эксплуатируемой AMD и Intel.

Индия показала, на что способна

В Индии состоялась премьера первого отечественного процессора для серверных систем и устройств высокопроизводительных вычислений (НРС). Презентацию провел Департамент электроники и информационных технологий Министерства коммуникаций и информационных технологий Индии, пишет портал Financial Express.

Новый чип получил название AUM. Вероятно, название намекает на «Ом», священный слог всех религий индийского происхождения. Разработчики не намерены затягивать с релизом процессора – старт продаж запланирован на 2023-2024 гг. Сам по себе процессор – это потенциально очень серьезная заявка на успех, поскольку он автоматически лишен всех недостатков CPU с архитектурой х86, и в первую очередь повышенной температуры во время работы. В его основу легла архитектура ARM, которая применяется во всех современных чипах для смартфонов и планшетов. Компания Apple также использует ее в своих процессорах для ноутбуков и настольных ПК.

Первые подробности

С точки зрения техпроцесса новый индийский AUM уже опережает все самые топовые решения Intel – ее Xeon по-прежнему производятся по 10-нанометровым нормам, тогда как AUM – 5-нанометровый. AMD тоже постепенно переходит на этот техпроцесс.

Фото: WCCFTech Упрощенная схема процессора

В Индии нет национальных фабрик по выпуску столь современных полупроводников, поэтому ей пришлось передать заказ иностранному контрактному вендору. Выбор пал на тайваньскую TSMC – лидеру мирового рынка с более чем 50-процентной его долей в 2022 г. Чем руководствовались власти Индии, пока не ясно, но 5-нанометровый техпроцесс есть в активах и южнокорейской компании Samsung.

Разработчики сделали AUM двухкластерным – в каждом кластере по 48 ядер, что в сумме дает 96 ядер под кодовым названием Zeus. Почему их назвали в честь бога древнегреческой мифологии, неизвестно. В обычном режиме ядра могут работать на частоте до 3 ГГц, но есть турбо-режим, когда нужна повышенная производительность. При его активации частота может повышаться до 3,5 ГГц. Уровень TDP нового процессора варьируется от 280 до 320 Вт в зависимости от нагрузки.

Что еще есть в процессоре

В составе индийского AUM заявлено наличие 96 МБ кеш-памяти L2 и 96 МБ системного кеша. Процессор получит 96 ГБ высокопроизводительной памяти НВМ3 и сможет работать с оперативной памятью самого современного на момент выхода материала формата – DDR5. Для этого в нем предусмотрено сразу восемь каналов.

Фото: WCCFTech Сравнение с основными конкурентами

Доступная общественности часть документации о новом процессоре гласит, что в AUM будет 128 линий PCI-E 5.0 – тоже самого современного стандарта. Такая опция есть далеко не во всех серверных чипах Intel и AMD.

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Разработчики заявляют, что AUM может работать как сам по себе, так и в паре с себе подобным, то есть в двухсокетных системных платах. Один такой CPU способен выдать 4,6 Тфлопс производительности. Что до безопасности, то заявлена поддержка различных алгоритмов шифрования и Secure Boot.

Китай и США, подвиньтесь

На рынке серверных процессоров с архитектурой, отличной от х86, на май 2023 г. существовало два основных игрока – США и Китай. В ассортименте последнего, помимо прочего, есть серверные CPU компании Loongson, построенные на уникальной китайской архитектуре LoongArch и не уступающие решениям AMD и Intel по производительности, но их экспорт за пределы Китая запрещен с декабря 2022 г. – сами CPU и их архитектура признаны властями Китая стратегически важными.

США на рынке серверных CPU без архитектуры х86 представлена как минимум компанией Ampere, основанной бывшим президентом Intel. Она строит свои чипы на архитектуре ARM, и на момент выхода материала в розничной продаже имеются серверы на их основе. В частности, их производит тайваньская компания Gigabyte, известная в России больше благодаря своим комплектующим для ПК, в том числе материнским платам и видеокартам.