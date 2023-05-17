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Индия создала свой первый процессор, более продвинутый, чем чипы Intel. В нем почти 100 мощных ядер

Индия анонсировала свой первый отечественный процессор AUM. Это серверное 5-нанометровое решение на архитектуре ARM – такие CPU выпускают лишь несколько вендоров. В чипе почти 100 ядер, и в продажу он поступит в 2023 или 2024 г. ARM-архитектура позволят создавать более «холодные» чипы в сравнении с архитектурой х86, эксплуатируемой AMD и Intel.

Индия показала, на что способна

В Индии состоялась премьера первого отечественного процессора для серверных систем и устройств высокопроизводительных вычислений (НРС). Презентацию провел Департамент электроники и информационных технологий Министерства коммуникаций и информационных технологий Индии, пишет портал Financial Express.

Новый чип получил название AUM. Вероятно, название намекает на «Ом», священный слог всех религий индийского происхождения. Разработчики не намерены затягивать с релизом процессора – старт продаж запланирован на 2023-2024 гг. Сам по себе процессор – это потенциально очень серьезная заявка на успех, поскольку он автоматически лишен всех недостатков CPU с архитектурой х86, и в первую очередь повышенной температуры во время работы. В его основу легла архитектура ARM, которая применяется во всех современных чипах для смартфонов и планшетов. Компания Apple также использует ее в своих процессорах для ноутбуков и настольных ПК.

Первые подробности

С точки зрения техпроцесса новый индийский AUM уже опережает все самые топовые решения Intel – ее Xeon по-прежнему производятся по 10-нанометровым нормам, тогда как AUM – 5-нанометровый. AMD тоже постепенно переходит на этот техпроцесс.

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Фото: WCCFTech
Упрощенная схема процессора

В Индии нет национальных фабрик по выпуску столь современных полупроводников, поэтому ей пришлось передать заказ иностранному контрактному вендору. Выбор пал на тайваньскую TSMC – лидеру мирового рынка с более чем 50-процентной его долей в 2022 г. Чем руководствовались власти Индии, пока не ясно, но 5-нанометровый техпроцесс есть в активах и южнокорейской компании Samsung.

Разработчики сделали AUM двухкластерным – в каждом кластере по 48 ядер, что в сумме дает 96 ядер под кодовым названием Zeus. Почему их назвали в честь бога древнегреческой мифологии, неизвестно. В обычном режиме ядра могут работать на частоте до 3 ГГц, но есть турбо-режим, когда нужна повышенная производительность. При его активации частота может повышаться до 3,5 ГГц. Уровень TDP нового процессора варьируется от 280 до 320 Вт в зависимости от нагрузки.

Что еще есть в процессоре

В составе индийского AUM заявлено наличие 96 МБ кеш-памяти L2 и 96 МБ системного кеша. Процессор получит 96 ГБ высокопроизводительной памяти НВМ3 и сможет работать с оперативной памятью самого современного на момент выхода материала формата – DDR5. Для этого в нем предусмотрено сразу восемь каналов.

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Фото: WCCFTech
Сравнение с основными конкурентами

Доступная общественности часть документации о новом процессоре гласит, что в AUM будет 128 линий PCI-E 5.0 – тоже самого современного стандарта. Такая опция есть далеко не во всех серверных чипах Intel и AMD.

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Разработчики заявляют, что AUM может работать как сам по себе, так и в паре с себе подобным, то есть в двухсокетных системных платах. Один такой CPU способен выдать 4,6 Тфлопс производительности. Что до безопасности, то заявлена поддержка различных алгоритмов шифрования и Secure Boot.

Китай и США, подвиньтесь

На рынке серверных процессоров с архитектурой, отличной от х86, на май 2023 г. существовало два основных игрока – США и Китай. В ассортименте последнего, помимо прочего, есть серверные CPU компании Loongson, построенные на уникальной китайской архитектуре LoongArch и не уступающие решениям AMD и Intel по производительности, но их экспорт за пределы Китая запрещен с декабря 2022 г. – сами CPU и их архитектура признаны властями Китая стратегически важными.

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Фото: jcomp / FreePik
Не исключено, что в будущем Индия станет крупным игроком мирового рынка процессоров

США на рынке серверных CPU без архитектуры х86 представлена как минимум компанией Ampere, основанной бывшим президентом Intel. Она строит свои чипы на архитектуре ARM, и на момент выхода материала в розничной продаже имеются серверы на их основе. В частности, их производит тайваньская компания Gigabyte, известная в России больше благодаря своим комплектующим для ПК, в том числе материнским платам и видеокартам.

Георгий Дорофеев

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