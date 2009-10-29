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Индексная книга (каталог) CNews*
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Pai Mohandas Пай Мохандас

СОБЫТИЯ


29.10.2009 Индийским аутсорсерам повысят налоги 1
28.04.2009 Индийских аутсорсеров вынудили нанимать американцев 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Pai Mohandas и организации, системы, технологии, персоны:

Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 82 2
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 130 2
MERA Networks 18 1
Tata Consultancy Services 67 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 166 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1390 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12686 1
Мяков Алексей 7 1
Индия - Bharat 5831 2
США - Джорджия - Атланта 263 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54377 1
Америка - Американский регион 2204 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13747 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1377 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1691 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6511 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15807 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56995 1
Gartner - Гартнер 3647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451061, в очереди разбора - 727873.
Создано именных указателей - 196322.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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