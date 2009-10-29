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Pai Mohandas Пай Мохандас
СОБЫТИЯ
|29.10.2009
|Индийским аутсорсерам повысят налоги 1
|28.04.2009
|Индийских аутсорсеров вынудили нанимать американцев 1
Pai Mohandas и организации, системы, технологии, персоны:
|Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 82 2
|Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 130 2
|MERA Networks 18 1
|Tata Consultancy Services 67 1
|ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1390 1
|АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12686 1
|Индия - Bharat 5831 2
|США - Джорджия - Атланта 263 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54377 1
|Америка - Американский регион 2204 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13747 1
|Gartner - Гартнер 3647 1
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