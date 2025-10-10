Разделы

Murthy Narayana Мурти Нараяна


УПОМИНАНИЯ


10.10.2025 Экс-премьер Великобритании трудоустроился в Microsoft для развития ИИ 2
16.12.2024 Знаменитый зверским обращением с сотрудниками ИТ-гигант готовит армию из 800 млн трудоголиков. Они должны работать без выходных, чтобы сделать страну снова великой. Опрос 2
19.11.2024 Знаменитый зверским обращением с сотрудниками ИТ-гигант лоббирует работу по 70 часов в неделю без выходных 2
22.08.2006 Индийский "Билл Гейтс аутсорсинга" ушел в отставку 1
12.10.2005 Индия: аутсорсинговый бум продолжается 2
25.09.2001 Годовой прогноз индийского софтверного гиганта Infosys не изменился 1

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Murthy Narayana и организации, системы, технологии, персоны:

Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 117 5
Google LLC 12146 1
ABN AMRO 99 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2756 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12206 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3390 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14528 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21730 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 214 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1844 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16990 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12806 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Nilekani Nandan - Нилекани Нандан 4 1
Индия - Bharat 5635 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 2
Россия - РФ - Российская федерация 154404 2
Европа 24556 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53181 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5320 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1047 1
Япония 13482 1
Америка - Американский регион 2183 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1807 1
Франция - Французская Республика 7957 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 144 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6276 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 750 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7742 2
Профсоюз - Профессиональный союз 275 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 589 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 426 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50625 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17182 1
Экзамены 473 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1429 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8167 1
Капитализм - капиталистическая социально-экономическая система 29 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3655 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25564 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6162 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54291 1
The Register - The Register Hardware 1667 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 218 1
TechSpot 152 1
День молодёжи - 27 июня 975 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2573 1
