Разделы

Бизнес
|

Сервис заказа такси «Максим» отказался от иска к ФАС по делу о недобросовестной конкуренции Didi

Агрегатор такси «Максим» направил в Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы заявление об отказе от иска к Федеральной антимонопольной службе России. Компания требовала признать незаконным решение ФАС, которая не стала возбуждать дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства со стороны сервиса заказа такси Didi.

В своем решении ФАС отказалась признать недобросовестной конкуренцией действия по установлению цен на поездки существенно ниже рыночных, а также по выплате денежных компенсаций водителям за такие поездки, рассказал CNews представитель сервиса «Максим».

Целью иска было оспорить бездействие государственного органа. В настоящее время деятельность ООО «ДиДи Мобилити Рус», в отношении которого указывалось на нарушение законодательства о защите конкуренции, фактически прекращена. В связи с этим восстановление нарушенных прав и законных интересов в случае удовлетворения апелляционной жалобы невозможно, отмечают в компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бессменная гендиректор покинула «сердце Рунета»

ИБ-компании требуют от властей равных льгот с разработчиками ПО и «железа»

Россию постигли новые ограничения. Теперь производители смартфонов не поставляют их в долг, а требуют полную предоплату

США ввели санкции против «Микрона» и раскрыли тайную сеть поставок в Россию «военного железа»

Ректоры «Вышки» и «Бауманки» заменили иностранцев в VK

После громкого ухода Microsoft по-тихому вернулась в Россию

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Лучший российский софт для видеосвязи: ищем замену Teams и Zoom

Показать еще

Наука

Последствия астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба опровергает законы физики

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022