Лев Фисенко назначен исполнительным директором Cross Technologies

Российский интегратор решений по информационной безопасности Cross Technologies объявляет о назначении Льва Фисенко на должность исполнительного директора.

Лев Фисенко присоединился к команде 12 мая 2022 г., на новом месте он будет заниматься подготовкой и воплощением в жизнь стратегических планов компании. Об этом CNews сообщили представители Cross Technologies.

Лев окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России в 1999 г. После выпуска работал в Федеральном агентстве правительственной связи и информации при Президенте России (с 2003 г. Федеральная служба охраны России). В 2005 г. стал сотрудником компании «Информзащита». В 2008 г. получил дополнительное образование по программе MBA в области стратегического менеджмента. Проработал в компании 17 лет — начав менеджером по продукту и дойдя в последовательном, профессиональном росте до позиции заместителя коммерческого директора.

«Безоговорочно считаю, что вместе с моими новыми коллегами мы сможем преумножить степень доверия к компании со стороны ее клиентов и добиться стремительного роста в развитии открытого и высокопрофессионального бизнеса», — отметил Лев Фисенко, исполнительный директор Cross Technologies.

«Мы рады, что Лев присоединился к нашей команде. Его разносторонний опыт поможет компании найти новые точки роста. У Cross Technologies масштабные планы в части развития на этот год, и мы уверены, что Лев внесет свой вклад в качественный скачок роста компании», — сказал Евгений Чугунов, генеральный директор Cross Technologies.

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Cross Technologies — это интегратор ИБ-решений. Компания осуществляет системную интеграцию в области ИТ и ИБ, разрабатывает комплексные решения по автоматизации технологических и бизнес-процессов, включая проектирование ЦОДов, сетей передачи данных, информационно-вычислительных комплексов, а также предлагает услуги по контролю и защите конфиденциальной информации. Основными заказчиками компании являются: «Газпромбанк», «Сибур холдинг», «Эльдорадо», ПАО «Московский кредитный банк», «ХКФ банк» и др.