В Cross Technologies назначен заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками

Cross Technologies, системный интегратор в области ИТ и ИБ, объявила о назначении Андрея Воробьева на должность заместителя генерального директора по работе с ключевыми заказчиками. Воробьев вступил в новую должность 15 марта 2021 г. Он будет отвечать за развитие корпоративных клиентов и продажи партнерам из госсектора.

На новой должности Воробьев будет заниматься поиском новых заказчиков, проведением личных переговоров и заключением соглашений с клиентами. Кроме того, в его обязанности войдут формирование долгосрочной стратегии продвижения решений и услуг компании для новых клиентов, выявление их потребностей, увеличение доли рынка, развитие сотрудничества с вендорами, а также взаимодействие с ключевыми заказчиками как коммерческого сектора, так и государственных структур.

«Наша компания показала отличный результат в 2020 г., поэтому мы ставим перед собой крупные стратегические цели на этот. Одним из ключевых направлений нашей работы мы определили совершенствование и развитие взаимоотношений с партнерами и клиентами компании. Огромный опыт работы Андрея с ключевыми заказчиками на рынке информационной безопасности позволит нам добиться запланированных результатов», — отметил генеральный директор компании Cross Technologies Евгений Чугунов.

Воробьев работает на ИТ-рынке более 14 лет. До назначения на текущую должность отвечал за продажи в различные сектора экономики, в государственных и коммерческих организациях. Ежегодно департаменты продаж под руководством Воробьева демонстрировали стабильный рост продаж, что характеризует его не только как талантливого специалиста, но и как эффективного топ-менеджера.