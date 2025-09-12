«Инфосистемы Джет» представила исследование о состоянии ИТ-рынка России

Эксперты центра инфраструктурных решений «Инфосистемы Джет» провели большое исследование, посвященное состоянию российского ИТ-рынка в 2025 г. и ключевым тенденциям цифровой трансформации. В опросе приняли участие более 120 компаний из различных отраслей — от банковского сектора и ИТ-индустрии до промышленности и производственных компаний.

В 2025 г. ИТ-подразделения российских компаний работают в условиях сразу нескольких значимых вызовов: усиления киберугроз, необходимости защиты критически важных данных, процессов импортозамещения, дефицита квалифицированных специалистов и внедрения современных архитектур, включая контейнеризацию, DevOps и Open Source. Эти обстоятельства создают новые требования к устойчивости ИТ-инфраструктуры и ее роли в поддержке стратегических целей бизнеса. В отчете «Инфосистемы Джет» подробно рассмотрено, как компании справляются с этими задачами и что стоит за ключевыми трендами на практике. Исследование охватывает стратегическую роль ИТ и ее связь с бизнес-целями, способность противостоять актуальным угрозам, надежность и катастрофоустойчивость, актуальность ИТ-среды, готовность к импортозамещению, а также состояние кадрового рынка и HR-процессов в ИТ.

Большинство участников исследования — ИТ-директора, руководители инфраструктурных направлений, директора по цифровой трансформации и руководители по информационной безопасности. Также в опросе приняли участие архитекторы, ИТ-эксперты, генеральные директора и ИТ-бизнес-партнеры.

Результаты исследования помогут ИТ-руководителям: сравнить собственные подходы с практиками в отраслях; выявить слабые стороны текущей ИТ-стратегии; определить приоритетные направления развития и технологические решения; сформировать обоснованные инициативы в сфере ИТ и управления персоналом.

Основные выводы исследования

Только 47% компаний имеют актуальную стратегию, несмотря на то что ИТ признается ключевым фактором развития. Это значит, что более половины организаций действуют без четкого плана, что повышает риски неэффективных инвестиций и неправильного приоритизирования проектов.

Устойчивость ИТ остается зоной роста для многих российских компаний из разных секторов. По данным исследования, 25% компаний полноценно не реализуют правило «3-2-1» резервного копирования (три копии данных, на двух разных носителях, одна копия вне офиса или ЦОД), а 26% не проводят тестовые восстановления. В результате даже при наличии резервов организации рискуют потерять данные или столкнуться с длительными простоями при авариях и кибератаках.

Внедрение современных технологий идет неравномерно: более половины компаний используют DevOps и микросервисы, но оркестрация контейнеров пока редкость. Четверть организаций продолжают работать с устаревшими монолитными системами, что замедляет разработку и снижает гибкость ИТ.

Большинство компаний (65%) стремятся уйти от фрагментарного мониторинга и слепых зон, внедряя концепцию «единого взгляда на ИТ». Это означает использование единой платформы или комплекса взаимосвязанных решений, позволяющих видеть всю инфраструктуру целиком и оперативно реагировать на любые сбои.

Лишь 30% компаний имеют архитектурный комитет или специализированного архитектора. Отсутствие такой функции затрудняет согласование ИТ-решений, снижает качество проектов и ослабляет связь ИТ-инициатив с бизнес-целями.

Перегрузка ИТ-команд и кадровый дефицит становятся системной проблемой: почти половина респондентов отмечает нехватку ресурсов. Дефицит специалистов вынуждает более 70% компаний привлекать внешних подрядчиков.

Только 27% компаний системно собирают и используют обратную связь от бизнеса. Почти половина делает это лишь по мере необходимости, что отражает ситуативный характер взаимодействия и в реальности снижает стратегическую роль ИТ как бизнес-партнера.

«В 2025 г. ИТ-отделы находятся под давлением сразу множества вызовов: растущая киберпреступность и необходимость защищать критичные данные, обострившиеся вопросы импортозамещения, дефицит квалифицированных специалистов, переход к современной архитектуре и фокус бизнеса на повышении эффективности. Все это ведет к необходимости повышения эффективности ИТ и формирует новые требования к надежности, устойчивости и стратегической роли информационных технологий. Сегодня российские компании находятся в ситуации, когда от зрелости и системности их ИТ-направлений напрямую зависит бизнес-устойчивость. Наше исследование впервые показало реальное состояние дел в ключевых отраслях и выявило системные барьеры, с которыми сталкивается рынок. Эти данные помогут ИТ-руководителям принимать решения, основанные не на догадках, а на объективной картине», — отметил Павел Тесленко, руководитель отдела ИТ-аудита и консалтинга в «Инфосистемы Джет» и куратор исследования.