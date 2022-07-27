Крупный российский бизнес не планирует переход на импортонезависимые системы хранения данных, но настроен на их оптимизацию, использование параллельного импорта и облаков

CNews Analytics и ИТ-компания «Инфосистемы джет» провели исследование состояния систем хранения данных и планов их развития в крупных компаниях. По результатам опроса 31% компаний накопили более 1 ПБ данных. Оказавшись отрезанными от зарубежных продуктов, они не планируют переходить на импортонезависимые технологии — так заявили 70% опрошенных. Решение они видят в оптимизации имеющихся ИТ-ресурсов (70%), параллельном импорте (41%) и облаках (41%).

Целью исследования было выяснить степень проникновения передовых технологий в системы хранения данных (СХД) российского бизнеса и как эти ИТ-решения будут развиваться под существующими на рынке ограничениями. Респондентами выступили ИТ-руководители высшего и среднего звена 106 российских предприятий из рейтинга топ-500 РБК. Это компании финансовой сферы, торговли, промышленности, добывающих отраслей, энергетики, фармацевтики, машиностроения, сельского хозяйства и ТЭК.

31% крупных российских компаний в хранении данных перешагнули рубеж в 1 ПБ, а 21% из них — отметку в 2 ПБ. «Чемпионом» по объемам хранимой информации является финансовый сектор. В то же время у 45% участников исследования хранится менее 500 ТБ данных.

Развитие СХД в новых условиях

Основным путем развития своих систем хранения данных российские компании видят оптимизацию имеющихся решений. Этот вариант предпочли 70% респондентов. Вместе с этим они готовы задействовать дополнительные возможности: использовать параллельный импорт (41%) и перенести хранение данных в облака (41%). Стоит отметить, что ИТ-руководители пересмотрели свое отношение к облакам в связи с санкционными ограничениями: до этого только 36% опрошенных были готовы перевести свои СХД в облачный формат.

«ИТ-инфраструктуры крупных и даже средних бизнесов обычно содержат огромный резерв. Высвободив этот ресурс, компании могут задействовать его в ближайшее время и обдумывать дальнейшую тактику развития. Поэтому оптимизация имеющейся ИТ-инфраструктуры и СХД в частности — логичный шаг в этом направлении. По опыту наших проектов, в крупных компаниях можно высвободить от 20 до 50% ресурсов СХД», — отметил Павел Тесленко, руководитель направления ИТ-консалтинга «Инфосистемы джет».

Переходить на импортонезависимое оборудование планируют 30% участников опроса. Надежду на возвращение зарубежных вендоров сохраняет меньшинство — 9%.

Российское оборудование и ПО для хранения данных и резервного копирования готовы приобрести 36% респондентов. Противоположную позицию заняли 7% опрошенных, считая, что оно им не подходит. Большая же часть опрошенных (50%) пока не приняла решения об использовании отечественных технологий.

Защита ИТ-инфраструктуры: «было» и «стало»

В последние годы в мире усилился тренд на комплексную защиту данных от вирусов-шифровальщиков — средствами ИБ и ИТ-инфраструктуры. Когда вирус проник в периметр компании и нанес вред, сохранить работу компании помогают средства быстрого восстановления данных из аппаратных снимков СХД или другие решения оптимизации системы резервного копирования (СРК). Почти 40% участников исследования используют или планируют применять подобные решения. Велика доля и тех компаний (29%), которые не придают большого значения угрозе вирусов-шифровальщиков.

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Используемые технологии в хранении данных

Чтобы оптимизировать хранение данных, половина компаний применяют дедупликацию. При этом диапазон коэффициента сжатия, названный респондентами, обширный — от 1:2 до 1:25. Дедупликация не используется в 21% компаний, большинство из них (62%) считает, что она им не нужна.

В отношении объектных/S3 хранилищ респонденты высказывались в большинстве своем положительно. Эту технологию уже задействовали 43% компаний и еще 30% планирует применить в ближайшее время.

«Проведение нашего исследования совпало с большими переменами на рынке ИТ. Ситуация быстро меняется, и мы видим, как вместе с ней меняются взгляды ИТ-руководителей. Например, еще несколько месяцев назад почти треть из них не считала проблему вирусов-шифровальщиков существенной. Но после хакерского шторма, который обрушился на российский бизнес весной 2022 г., многие пересмотрели свою позицию. Также ранее задачи по развитию СХД решались с помощью закупки оборудования. Теперь же оптимизация хранения стала крайне необходима: стоимость оборудования, а значит, и стоимость хранения одного терабайта данных, существенно возросла. Все эти задачи, включая основную из них по высвобождению скрытых резервов, выполнимы. На примере многих наших заказчиков мы видим, как крупный бизнес получает серьезные преимущества от пересмотра подходов использования своих СХД, и готовы помогать в этом», — сказал Роман Харыбин, руководитель направления СХД/СРК «Инфосистемы джет».

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«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более 1800 сотрудников.

Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020г.), топ-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2020г.).

Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.