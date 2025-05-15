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Каждая третья крупная компания использует российские СХД

ГК «Аквариус» (бренды СХД Aquarius и «Аэродиск») провела исследование практики использования систем хранения данных (СХД) в российских компаниях. По его итогам выяснилось, что 34% респондентов используют СХД российских производителей. При этом 89% из них удовлетворены их качеством.

В опросе приняли участие более 150 представителей крупных и средних организаций из 24 отраслей, включая промышленность, ИТ, финансы и госсектор. Исследование стало самым масштабным срезом пользовательского опыта за 2024 г. в этой категории ИТ-инфраструктуры.

Среди российских производителей СХД наибольшее число упоминаний получили Yadro, Aquarius и «Аэродиск». В числе иностранных лидируют HPE, Dell и Huawei. При этом 41% респондентов заявили, что в 2025 г. планируют включить в закупки российские СХД.

Как показал опрос, ключевыми задачами, под которые планируются закупки СХД, остаются виртуализация (75%), файловые хранилища (73%) и системы резервного копирования (63%). Одной из самых ожидаемых технологических доработок участники исследования назвали поддержку NVMe: почти половина респондентов (49,3%) хотели бы видеть эту функцию в российских решениях.

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«Рынок хранения данных в России проходит важный этап зрелости. Респонденты честно указывают на текущие ограничения, но вместе с тем фиксируют устойчивое улучшение качества. Интересен тренд на увеличение доли российских решений год к году: в 2024 г. ими пользовались 34%, а в текущем планируют закупать уже 41%, и, соответственно, обратная картинка с иностранными СХД (55% в 2024 г. и 31% в 2025 г.)», — сказал Роман Харыбин, директор департамента по развитию СХД «Акваруис».

«Уровень удовлетворенности пользователей, который отмечается в исследовании, наглядно демонстрирует повышение уровня зрелости отечественных решений и их способность отвечать самым актуальным требованиям бизнеса. Доверие к российским технологиям действительно растет, что является закономерным результатом постоянной работы ИТ-отрасли в целом. Мы непрерывно совершенствуем наши СХД — от аппаратной части до функциональных возможностей, чтобы предлагать клиентам по-настоящему инновационные и надежные решения с поправкой на запросы рынка», — отметил Александр Калинин, руководитель отдела развития продуктов компании «Аэродиск».

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