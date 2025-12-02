Гринтех рассказал о ключевых вызовах внедрения ERP и роли качественных данных

Компания «Гринтех» представила свое видение основных проблем, с которыми сталкиваются российские предприятия при внедрении ERP-систем и решений на базе искусственного интеллекта. В центре внимания оказался вопрос качества корпоративных данных — фундамент, от которого напрямую зависит эффективность цифровой трансформации.

По оценке экспертов, большинство трудностей при запуске ERP возникает из-за неподготовленных мастер-данных: дублирующихся позиций, разрозненных справочников, устаревших атрибутов и отсутствия единого источника достоверной информации. Такие искажения приводят к сбоям в закупках, ошибкам в производственных заданиях и низкой точности планирования, что фактически сводит на нет преимущества ERP-платформы.

С развитием технологий искусственного интеллекта проблема качества данных становится еще более острой. Модели ИИ обучаются на корпоративных массивах и неизбежно повторяют их ошибки. «Качество цифровых решений всегда пропорционально чистоте и полноте исходной информации. Если справочники некорректны, с дубликатами или просто нерелевантны, даже самая совершенная модель будет воспроизводить и усиливать эти проблемы», — подчеркнул генеральный директор Гринтеха Сергей Смирных.





В качестве эффективного инструмента решения Гринтех выделяет подход Master Data Management (MDM). Он позволяет выстроить процессы управления справочниками и обеспечить внутренний контроль качества данных. «Запуск ERP без нормализованных данных — как запуск двигателя без надежного топливопровода. Владельцы ряда продуктов на российском рынке заявляют, что способны обрабатывать большие объемы НСИ-записей, используя сочетание классического ML и больших языковых моделей. Вместе с тем в текущих реалиях, окончательные решения принимает пользователь. ИИ не заменяет экспертов, но превращает очистку справочников из хаоса в управляемый процесс», — отметила директор практики Гринтеха Зоя Каверина.





Отдельное внимание компания уделила вопросу своей экспертизы в области ERP и MDM. Гринтех создан Гринатомом (ИТ-интегратор Госкорпорации «Росатом») и фирмой «1С», что обеспечивает уникальную комбинацию отраслевых знаний и технологической базы крупнейшего российского вендора. За счет этой синергии компания реализует ERP-проекты федерального масштаба — с тысячами пользователей, десятками интеграционных контуров и высокой производительностью. Такой практический опыт формирует основу методологии, которую Гринтех транслирует на рынок.

Практика крупных промышленных заказчиков показывает, что ранняя работа с данными позволяет существенно ускорить внедрение ERP, снизить количество ошибок и обеспечить прогнозируемость результата. Компании, которые начинают цифровую трансформацию с подготовки НСИ, быстрее переходят к внедрению аналитики, роботизации и ИИ-модулей.

«Данные — стратегический актив современной организации. От их качества зависит, насколько надежно предприятие сможет строить цифровые процессы в ближайшие годы», — резюмировал Сергей Смирных.

Дополнительным вызовом остается отсутствие формализованной ответственности за данные. На многих предприятиях нет единого центра, который контролирует качество мастер-данных, а бизнес не привык к тому, чтобы быть «владельцем данных». По опыту компании именно это часто становится причиной задержек ERP-проектов: в ряде случаев предприятиям приходилось отложить промышленный запуск системы из-за невозможности использовать неструктурированные справочники в реальном контуре.