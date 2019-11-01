Dell Technologies вместе с КРОК примут участие в CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра

7 ноября в отеле Radisson Blu Slavyanskaya Hotel состоится ИТ-событие года – CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра.

CNews Conferences и CNews Analytics ежегодно успешно решают непростую задачу: предоставить независимую площадку для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем рынка ИКТ, инновационных технологий, подходов к реализации ИТ-проектов – с участием трех сторон – бизнеса, ИТ-поставщиков и государства. Представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики смогут принять активное участие в дискуссии об информатизации экономики в ближайшие годы.

В мероприятии в качестве спонсоров примут участие одна из крупнейших ИТ-компаний в России – «КРОК Облачные сервисы» (входит в ТОП-10) совместно с одним из ведущих лидеров ИТ-индустрии группой компаний Dell Technologies. Максим Березин, директор по развитию бизнеса «КРОК Облачные сервисы», выступит с докладом «Best Practice КРОК по построению контейнеризированных инфраструктур», а группу компаний Dell Technologies представит Павел Карнаух, руководитель департамента системных инженеров Dell Technologies Россия с выступлением на тему «Dell Technologies Cloud: готовое решение для создания гибридного облака».

В первой части мероприятия состоится общая пленарная сессия с участием экспертов мирового уровня, а также ключевых представителей российского бизнеса и госсектора.

Вторая часть включает в себя работу по секциям: в рамках сессионных заседаний будет представлена информация о наиболее перспективных решениях отечественных и западных поставщиков ИТ, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Выступление спикеров ИТ-компании «КРОК» и группы компаний Dell Technologies состоится в 15:45 в секции «Облачные технологии». Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованы окажутся представленные продукты и услуги на рынке, а также выявить факторы, которые могли бы затормозить продвижение тех или иных технологий в условиях российских реалий.

На стенде 22 вы можете пообщаться с техническими специалистами и получить более подробную информацию о продуктах и решениях ИТ-компании КРОК и группы компаний Dell Technologies.