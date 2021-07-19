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Интеграция Системное ПО
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TATLIN.UNIFIED Satellites: цикл отдельных релизов

Состоялся первый релиз продукта Moon (v2.2P1) из нового цикла отдельных релизов TATLIN.UNIFIED Satellites. Релиз включает поддержку системы мониторинга Nagios и драйвера OpenStack Cinder (iSCSI/FC) для версии Train.

Цикл отдельных релизов TATLIN.UNIFIED Satellites – это ежемесячные улучшения и обновления, не привязанные к основным релизам продукта, призванные сделать процесс усовершенствования TATLIN.UNIFIED еще более динамичным. Наполнение Satellites включает, например, интеграцию со сторонними приложениями, создание и обновление плагинов и шаблонов.

TATLIN.UNIFIED — классическая система хранения данных среднего (mid-range) класса корпоративного уровня, разработанная и произведенная в России. Находясь в среднем ценовом сегменте TATLIN.UNIFIED предлагает опции, свойственные премиальным СХД: внушительный объем энергонезависимой кэш-памяти в 1 ТБ; плотность, эквивалентную 1,5 ПБ емкости на 1 дисковую полку, что позволяет мониторить и анализировать работоспособность системы в большом временном интервале от года и выше без покупки и установки дополнительного программного обеспечения; высокую надежность хранения благодаря возможности одновременной потери до 8 дисков; интерактивный интерфейс с подсвечиванием взаимосвязей между объектами и продвинутой функцией мониторинга системы. Все эти свойства позволяют заказчикам в разы увеличить скорость работы с данными и оптимизировать совокупную стоимость владения.

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