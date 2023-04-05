У российского производителя решений для дата-центров C3 Solutions новый гендиректор

Гендиректором российского производителя решений для дата-центров C3 Solutions стала Дарья Алексанкина. Она сменила в должности Алексея Суворова, который займется продвижением компании на международные рынки.

Новый гендиректор

Дарья Алексанкина назначена гендиректором российского производителя решений для дата-центров C3 Solutions, сообщили CNews представители компании. Ранее она занимала должность исполнительного директора компании. Алексанкина на своем посту сменила Алексея Суворова. Он теперь займется «проектом по выходу С3 Solutions на международные рынки».

В качестве генерального директора Дарья Алексанкина будет отвечать за реализацию стратегических задач и осуществлять интеграцию курируемых учредителями направлений. В ее основные функции входит операционное управление бизнесом, а одна из приоритетных задач на 2023 г. — цифровизация деятельности компании.

Акционеры С3 Solutions решили провести реорганизацию управления и переключить свои усилия с операционных задач на стратегическое развитие компании и ее продуктового портфеля. Этого потребовали активный рост компании и масштабные планы, отметили C3 Solutions.

Фото: C3 Solutions Дарья Алексанкина стала гендиректором C3 Solutions

Дарья Алексанкина пришла в C3 Solutions в 2016 г., начала свою карьеру руководителем проектов и выросла до исполнительного директора компании.

Чем занимается C3 Solutions

C3 Solutions — это российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для объектов ИТ-сферы. В продуктовой линейке компании присутствуют решения, необходимые для оснащения современных дата-центров (телекоммуникационные вышки, распределительные узлы связи, системы видеонаблюдения и прочее).

По заверению компании, все ее решения российского производства и по качеству «сопоставимы с мировыми производителями». Все производственные мощности C3 Solutions расположены на территории России, в Белгородской области. Этот факт оказывает влияние на конечную стоимость продукции.

Среди заказчиков C3 Solutions крупнейшие коммерческие центры обработки данных (ЦОД), системные интеграторы, телеком операторы и заказчики из госсектора.

С3 Solutions стала первым российским поставщиком OCP (Open Computer Product) стоек для дата-центров. OCP — это открытый международный стандарт, разработанный для построения энергоэффективных и экономичных дата-центров. Использование таких стоек позволяет экономить электроэнергию, снижает нагрузку на систему охлаждения и повышает энергоэффективность всего ЦОД, что особенно важно для компаний, эксплуатирующих тысячи серверов.

В марте 2023 г. компания сообщила о начале поставок на отечественный рынок структурированных кабельных систем (СКС) для дата-центров.

Финпоказатели C3 Solutions

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Ситри солюшнз» (юрлицо C3 Solutions) образована 23 сентября 2016 г. в Москве. Учредителями компании выступают Максим Кыркунов (59% долей), Надежда Суворова (21%) и Денис Катин (20%).

Выручка компании по итогам 2021 г. составила 505,4 млн руб., что на 115% выше, чем по результатам 2020 г. При этом чистая прибыль C3 Solutions достигла 20,1 млн руб.