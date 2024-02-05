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C3 Solutions стал официальным поставщиком инженерной инфраструктуры для дата-центров «Ростелеком-ЦОД»

C3 Solutions, российский производитель инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для ЦОД и других ИТ объектов, стал официальным поставщиком «Ростелеком-ЦОД» — сервис-провайдера ИТ полного цикла с геораспределенной сетью коммерческих дата-центров из 22 площадок. Ранее взаимодействие компаний строилось на проектной основе. Новый договор предусматривает долгосрочное сотрудничество, регулярные поставки и возможность пролонгации по мере роста сети. Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions.

Привлечение отечественных вендоров является закономерным этапом стратегии импортонезависимости «Ростелеком-ЦОД». Ранее в роли поставщиков выступали западные вендоры, однако после их ухода заказчику понадобились новые партнеры для строительства собственных дата-центров. Поиски замены среди отечественных аналогов усложнялись максимально жесткими требованиями «Ростелеком-ЦОД» не только к качеству оборудования, но и к срокам поставки, которые значительно меньше стандартных на рынке: четыре-шесть недель вместо традиционных восьми. Также для заказчика принципиально важна возможность быстрой установки и подключения шкафов в машинном зале, что предполагает ряд конструкторских особенностей поставляемых моделей.

Выбор долгосрочного партнера проводился на конкурсной основе, в тендере принимали участие три отечественных производителя. Все представленные на конкурс изделия были подвергнуты нагрузочному тестированию. В итоге испытание прошел С3 Solutions, изделия которого максимально приближены к лучшим мировым образцам.

Сотрудничество между «Ростелеком-ЦОД» и С3 Solutions предусматривает поставку различных продуктов в зависимости от потребностей заказчика и технических особенностей конкретных ЦОД. В ближайших планах список поставляемых продуктов пополнят стойки с ограждением и оборудование для холодных коридоров. С момента подписания договора отечественный вендор уже поставил монтажные стойки, блоки распределения питания (с мониторингом и без), а также другое инженерное оборудование и аксессуары.

«Дата-центры — это основа нашей компании, которая обеспечивает работу инфраструктуры и многих других облачных сервисов. Поэтому для нас крайне важно сотрудничать с надежными поставщиками оборудования. Мы рады, что в лице C3 Solutions мы нашли долгосрочного партнера, на которого можем положиться. Коллеги всегда оперативно реагируют на наши запросы и реализуют все необходимые доработки», − сказал Алексей Забродин, технический директор «Ростелеком-ЦОД».

«Сегодня наше оборудование не только не уступает, но во многом превосходит продукцию иностранных вендоров, с которыми мы успешно конкурировали еще до введения санкций и ухода международных поставщиков с российского рынка. Мы благодарны компании «Ростелеком» за возможность внести свой вклад в процесс цифровизации регионов и будем и далее прилагать максимум усилий для восстановления инженерного потенциала нашей страны», − отметила Дарья Алексанкина, генеральный директор C3 Solutions.

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Бизнес

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C3 Solutions — российский производитель, поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений, необходимых для оснащения современного дата-центра и других ИТ-объектов, в том числе серверных и офисных помещений, аппаратных комнат, телекоммуникационных вышек, распределительных узлов связи, а также объектов с повышенными требованиями к электропитанию. В продуктовом портфеле компании − решения в сфере электропитания и ИТ-кондиционирования, инженерной инфраструктуры для ЦОД, телекоммуникационные и промышленные конструктивы, аксессуары для монтажных шкафов, мобильные платформы для учебных классов и др.

«Ростелеком — Центры обработки данных» — сервис-провайдер ИТ полного цикла. Группа компаний реализует под ключ комплексные проекты: от инфраструктуры и систем связи до облачных решений и ПО. Экспертиза «Ростелеком-ЦОД» включает в себя опыт построения и обслуживания геораспределенной сети дата-центров, сервисы обеспечения связности, инфраструктурное ПО, облачную платформу и широкий набор сервисов на ее основе. Компания предоставляет виртуальную инфраструктуру для крупнейших заказчиков как в государственном секторе, так и в сферах ритейла, банков, энергетики, нефтегаза. «Ростелеком-ЦОД» занимает лидирующие позиции на рынке коммерческих дата-центров (по версии CNews 2022).

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