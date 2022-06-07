Merlion расширяет сотрудничество с C3 Solutions

Merlion, официальный дистрибьютор C3 Solutions, российского производителя и поставщика инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для ЦОДов и других ИТ-объектов, расширила сотрудничество с вендором и стала первым канальным дистрибьютором, представляющим полную линейку решений от С3 Solutions на российском рынке. Помимо продуктов в сфере инженерной инфраструктуры для ЦОДов, теперь в нее входят также металлокорпусные изделия для телекоммуникационного оборудования, которые производятся и реализуются под суббрендом «Новые технологии». Расширение линейки произошло в результате слияния С3 Solutions с компанией «Новые технологии». Игроки рынка начали процесс объединения в сентябре 2021 г., и сейчас единая структура работает под брендом C3 Solutions.

Дистрибьюторское соглашение вступило в силу в мае 2022 г., на бессрочной основе. Оно охватывает широкий спектр продукции С3 Solutions в пяти категориях: решения для ЦОДов (монтажные шкафы, блоки распределения питания, лотки для оптических кабелей, системы мониторинга параметров ЦОДов, источники бесперебойного питания, изоляция, прецизионные кондиционеры); микроЦОДы; телекоммуникационные конструктивы (шкафы, открытые стойки); промышленные конструктивы (климатическое оборудование, пылевлагозащищённое оборудование, антивандальное оборудование); аксессуары для монтажных шкафов.

Вся продукция от C3 Solutions производится в России и по своим характеристикам сопоставима с аналогами мировых производителей, утверждают в Merlion. Среди заказчиков компании – крупнейшие коммерческие ЦОДы, системные интеграторы, телеком-операторы и конечные заказчики из различных индустрий и государственного сектора.

«Сотрудничество с Merlion сделает оборудование от C3 Solutions еще более доступным для клиентов и заказчиков по всей стране, а многолетний опыт компании в канальной дистрибуции способствует тому, что партнеры дистрибьютора смогут подобрать под свои проекты отечественные решения, оптимально соответствующие заданным требованиям», – отметил коммерческий директор C3 Solutions Роман Монахов.

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«Тема импортозамещения в нашей отрасли сейчас как никогда актуальна, поэтому расширение сотрудничества с C3 Solutions и начало работы с решениями «Новых технологий» – шаг своевременный и с большими перспективами, – сказал Евгений Ачкасов, директор департамента Enerprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компания Merlion. – Сервисная поддержка от объединенной компании, а также компетенции команды проектной дистрибуции и инженеров технического центра Merlion помогут нашим партнерам развивать бизнес на ИТ-рынке».