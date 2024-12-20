Битков Дмитрий
|20.12.2024
|Как дочке «Сбера» удалось за выходные заменить ключевой ИБП, защищавший всю компанию 1
|28.08.2024
|«СберЛизинг» перешел на ИБП C3 Solutions российского производства 1
Битков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
|Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
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