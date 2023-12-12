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Новая линейка серверных шкафов от C3 Solutions решит проблему глубоких серверов

Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для ЦОД и ИТ-инфраструктуры, представила новую линейку серверных шкафов Major. Она разработана специально для сетевой инфраструктуры предприятий и дата-центров. Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions.

Линейка Major от C3 Solutions обеспечит оптимальное размещение серверного оборудования и блоков распределения питания. Шкафы этой модели позволяют разместить сервер с глубиной более 1000 мм совместно с блоками распределения питания, не испытывая сложностей в коммутации силовых шнуров по всей высоте стойки и не блокируя доступ к розеткам ИБП. Также реализована возможность монтажа БРП разъемами к задней двери без блокировки 19-дюймового пространства.

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Линейка серверных шкафов Major

Новую конструкцию шкафа отличает высокая несущая способность: до 1650 кг при статической нагрузке и до 1050 кг при перемещении на колесах.

«В последние годы новые модели серверного оборудования радикально увеличиваются в глубину. Сервер глубиной 1 м – уже не редкость. Все чаще такая тенденция приводит к сложностям в коммутации силовых шнуров и ограничению возможности подключения питания, – сказал Леонид Юль, руководитель центра компетенций ЦОД C3 Solutions. – Мы разработали конструктив, который реально решит проблему увеличенных размеров активного оборудования. Шкафы линейки Major – новый шаг на рынке центров обработки данных, позволяющий легко масштабировать количество оборудования, необходимого бизнесу».

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Шкаф поставляется в собранном виде и адаптирован для эксплуатации в ЦОД. В стандартную комплектацию входит изоляция периметра от перетоков, угловые кронштейны для монтажа БРП, крепеж и инструмент.

В рамках новой линейки C3 Solutions предоставляет заказчикам возможность изготовления шкафа «под заказ». Доступны опции: окраска и брендирование в цвета заказчика, поставка в различных конфигурациях с установленными аксессуарами.

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