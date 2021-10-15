Бизнес и ИТ-лидеры встретятся на первом недельном «No-Code Марафоне»

Первый недельный «No-Code Марафон» для бизнес- и ИТ-лидеров о цифровой трансформации крупных и средних компаний пройдет 25-29 октября. Его организатор — компания «Террасофт Россия», производитель платформы и продуктов Creatio. Регистрация на мероприятие открыта.

На протяжении пяти дней гости онлайн-конференции смогут послушать доклады и дискуссии с участием лидеров крупнейших организаций страны. Также в программе кросс-индустриальный маркетплейс-микс, практические кейсы по трансформации бизнеса, воркошопы и многое другое.

5 дней — 50+ спикеров — 100% Accelerate

Ежегодно открытые мероприятия серии Accelerate собирают сотни спикеров и десятки тысяч участников. В 2021 году на No-Code Марафоне своими знаниями и опытом поделятся первые лица, топ-менеджеры и эксперты компаний: «Газпром нефть», «СберЛизинг», «Норбит», «Ашан Ритейл Россия», Softline, «Абсолют Банк» и других.

Спикеры «No-Code Марафона»

В фокусе отрасли

Глубокое погружение в отраслевую специфику даст возможность компаниям из самых разных индустрий — от банков и финансовых организаций до ритейла, промышленных предприятий и нефтегазового сектора — еще быстрее решать «горящие» бизнес-задачи для получения исключительных результатов.



Как принять участие

Регистрация на участие во всех пяти днях события открыта на странице мероприятия. После регистрации участникам на электронную почту придет информации о марафоне, спикерах и потоках в целом, а также ссылка на телеграмм-канал, где публикуются все обновления в программе. А за несколько дней до события организатор отправит участникам ссылки доступа к онлайн-марафону.

Участие в онлайн-конференции бесплатное. Узнать детали о «No-Code Марафоне» можно на сайте марафона.

Дискуссии — Практика — Готовые решения

Онлайн-площадка марафона предоставляет неограниченные возможности для общения с единомышленниками и нетворкинга. Так пятидневный онлайн-марафон позволит каждому участнику найти для себя активности, наиболее интересные по тематике и формату.

Доклады от лидеров крупнейших компаний и жаркие дискуссии о трансформации бизнес-моделей и векторе развития корпоративного ПО в эпоху тотальной цифровизации;

Истории успеха, интервью и практические кейсы трансформации бизнеса с помощью low-code/no-code — технологий, позволяющих автоматизировать бизнес-идеи за считанные дни, часы и даже минуты;

Открытые воркшопы, интерактивные демо-площадки и тест-драйв low-code/no-code технологий Creatio, а также анонс осеннего обновления Creatio от продуктовых лидеров «Террасофт».