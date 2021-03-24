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«Сберлизинг» обновил личный кабинет в мобильном приложении

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«Сберлизинг» завершил работы по обновлению личного кабинета в мобильном приложении, дополнив его новыми опциями.

В обновленной версии личного кабинета клиенту стала доступна расширенная информация по его действующему договору лизинга. Это детальный график платежей с отображением фактических сумм оплаты, уведомления о предстоящих, поступивших и просроченных (если есть) платежах. При наличии просроченной задолженности можно посмотреть детализацию просрочки. Для владельцев нескольких компаний переключение между ними стало более быстрым и удобным.

Полезным дополнением личного кабинета стало появление архива договоров лизинга и купли-продажи и быстрого доступа к ним. Еще одним новшеством стала возможность формировать новый запрос на лизинг и отслеживать его статус.

Традиционно «Сберлизинг» предлагает своим клиентам большое количество спецпредложений от партнеров –– по легковым и грузовым автомобилям, спецтехнике, оборудованию, а также программы субсидирования. Теперь об их старте оповещают push-уведомления, а сами они собраны в отдельном разделе личного кабинета.

Денис Яклаков, заместитель генерального директора компании «Сбербанк лизинг», сказал: «В новом личном кабинете мы предусмотрели опции, которые делают его более удобным. И в целом исходили из того, что ориентироваться в кабинете и перемещаться по нему должно быть легко и просто, в том числе и тем, кто оказался в нем впервые. Часто впечатление от любого сервиса, услуги, продукта складывается из мелочей, первого знакомства с ним. Поэтому помимо вышеперечисленных доработок мы предусмотрели и такую деталь как более удобный вход – упрощенную авторизацию по номеру мобильного телефона и SMS. При возникновении дополнительных вопросов теперь всегда под рукой информация с контактными данными ответственного за коммуникации с клиентом сотрудника «Сберлизинга». В общей сложности наше мобильное приложение скачало уже более 105 тыс. пользователей. Уверен, что в обновленном виде оно станет еще более востребованным и популярным среди наших клиентов».

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