Камеры-роботы будут снимать программы для окружной телекомпании в Югре .

В главной студии окружной телерадиокомпании «Югра» в Ханты-Мансийске появится новый аппаратно-студийный комплекс. Проект по модернизации качества вещания местного телеканала был реализован Югорским отделением Сбербанка совместно с партнерами: компанией «Сберлизинг» и ООО «Корпорация ДНК» – системным интегратором в медиаотрасли, поставщиком оборудования для медиаиндустрии в России и СНГ. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Техника стоимостью 171 млн рублей будет поставлена до конца 2022 г. В частности, это роботизированные камеры 4К, GoPro, цифровые фотоаппараты и квадрокоптеры. Новый комплекс позволит средству массовой информации вещать для югорчан в формате высокой четкости, используя высокотехнологичное оборудование и современное программное обеспечение.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Лизинг — это удобный финансовый инструмент для приобретения оборудования. Установить и эксплуатировать необходимую технику можно уже сегодня, а выплачивать ее стоимость постепенно. По окончании срока действия договора лизинга оборудование переходит в собственность клиента».

Ольга Кириллова, директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк лизинг»: «Мы рады оказать содействие нашему клиенту в приобретении сложного специализированного оборудования. Эксперты нашей компании совместно с партнерами-поставщиками всегда смогут оказать квалифицированную консультацию относительно качества, цены и технических характеристик оборудования любой направленности и оперативно провести сделку, в том числе и в дистанционном формате».

Алексей Елизаров, директор ОТРК «Югра»: «Благодаря сотрудничеству со Сбербанком и партнерами мы будем предоставлять югорчанам более качественные информационные продукты и быстрее реагировать на запросы аудитории. Увидеть программы и репортажи в хорошем качестве телезрители смогут уже после нового года».

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