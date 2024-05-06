«Самолет» создал HR-платформу Team by Samolet на замену SAP SuccessFactors

Группа «Самолет» создала собственную HR-платформу полного цикла для цифровизации всех HR-процессов в компании — Team by Samolet. Ключевой отличительной чертой Team by Samolet является реализация принципа сквозного управления персоналом, которая была главным достоинством западных систем HRM/HCM, в том числе SAP SuccessFactors. За 2023 г. платформа позволила сэкономить порядка 300 млн руб. только на автоматизации кадровых заявок для сотрудников.

Платформа Team by Samolet обеспечивает цифровизацию организационного управления и всех основных HR-процессов компании: рекрутинга, оформления, адаптации, развития, управления вознаграждениями, оценки, учета рабочего времени, кадровых сервисов и др. В рамках платформы была создана редкая для HCM-решений система управления и моделирования структуры штатного расписания, которая позволяет руководителям в гибком формате управлять своим штатом, при этом все операции автоматически отражаются в учете. Team by Samolet учитывает все требования российского законодательства, в частности в области кадрового делопроизводства и ежегодного планирования отпусков.

Разработкой платформы «Самолет» занимается с 2022 г., когда многие иностранные решения покинули отечественный рынок и появилась необходимость оперативно найти адекватную замену ушедшим сервисам. HCM-систем, соответствующих требованиям и стандартам крупных компаний и готовых работать с большими объемами данных по персоналу, на тот момент на рынке не было, поэтому было принято решение разрабатывать собственный продукт. Ядро продукта – кадровые сервисы – были реализованы за 2 месяца. Сегодня решение полностью закрывает все процессы HR-цикла и базовый HRM-функционал и позволяет не только автоматизировать рутинные операции, экономя время команды, но и закрыть более сложные задачи по управлению талантами.

При разработке Team by Samolet фокус делался создание единого сквозного процесса, охватывающего все время пребывания сотрудника в компании – от отклика на вакансию до расставания. Такой комплексный подход и сбор данных на всех этапах позволяют получать более полную предиктивную аналитику, а также соединяют в единое целое процессы из основных блоков: рекрутмента, управления, развития и мотивации. Идея продукта заключается в том, чтобы с помощью ИТ-инструментов сделать каждый из этапов пути максимально комфортным для работодателя и персонала. Регулярно проводимые опросы, встроенные в саму платформу, подтверждают успешность такого подхода. Так, платформой пользуются уже более 10 тыс. сотрудников, 50% которых – ежедневно. При этом команде удается поддерживать уровень удовлетворенности пользователей (CSI) на уровне 8,6 (из 10), что является очень прогрессивным показателем.